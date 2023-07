Vor Test in Gmünd: „Das wird ein echter Gradmesser“

Ein knapper 3:2-Sieg schaute bei Heidenreichsteins Gastauftritt in Kautzen heraus, viel Aufschluss gab der Test für Obmann Stephan Hetzendorfer aber nicht: „Kautzen war erst nach der Halbzeit vollständig, da haben wir schon einiges verändert. Das Spiel ist nur bedingt aussagekräftig“, meint er. Es gäbe aber noch Luft nach oben, auch wenn er von den Neuzugängen überzeugt sei. Torhüter Jakub Hulik spielte eine Halbzeit lang, Michael Mürwald und Martin Toman standen ebenfalls am Platz.

Am Freitag testen die Burgstädter in Gmünd für den Ernstfall, Trainer Patrick Wunsch will seine beste Elf aufstellen. „Gmünd ist ein echter Gradmesser, der uns zeigt, wo es schon passt, und welche Spieler vielleicht noch einen Arschtritt brauchen“, schmunzelt Hetzendorfer. Nach drei Wochen Vorbereitung dürfe man sich aber keine Wunderdinge erwarten. „Es ist jetzt mal ein realistischer Gegner, und wir spielen erstmals so, wie sich der Patrick das in der Meisterschaft vorstellt.“

Amaliendorf noch auf der Suche

Für Absteiger SC Amaliendorf standen alle sechs Neuzugänge beim 0:1 gegen St. Martin mindestens eine Halbzeit am Platz. Trainer Markus Gaunersdorfer probierte viel aus, das Team muss sich nach vielen Veränderungen erst finden. Christian Brunner und Legionär Antonio Vidovic stoßen erst zur Mannschaft. Am Samstag empfängt Amaliendorf daheim den SV Vitis zum nächsten Test.