Gmünder Klubs bestätigten starke Form

Nicht wenige haben sich vor dem Spiel wohl mehr erhofft, die Verantwortlichen vom SC Amaliendorf konnten letztlich mit dem torlosen Remis gegen Gföhl aber durchaus leben.

Mit fünf Punkten aus drei Spielen blieb der SCA zum Saisonstart nämlich ungeschlagen, was nach dem Abstieg erst einmal positiv sei, sprach Sektionsleiter Michael Pichler. Zudem waren der Mannschaft gegen Ende der Partie die Strapazen der letzten Woche deutlich anzusehen, während die Admiraner in der ersten Runde spielfrei waren. „Unsere Mannschaft ist halt nicht die jüngste, wir haben schon viele routinierte Spieler dabei“, meinte Pichler, gefragt nach den Gründen für den Leistungsabfall nach einer knappen Stunde. „Ab der 60. Minute sind wir kräftemäßig komplett zurückgefallen. Gföhl war agiler, spritziger und schneller am Ball.“ Die Gäste fanden ab dann auch die besseren Chancen vor, der Punkt wackelte gewaltig. „Mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein“, bestätigte Pichler.

Foto: Franz Dangl

Damit sei einmal der Start geglückt, meinte der Funktionär, dem Auftaktsieg gegen Raabs folgte ein Remis bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf. Beim Titelkandidaten hatte der SCA sogar den Sieg in der Hand. Pichler kann damit gut leben. "Wir hätten vielleicht Großweikersdorf schlagen können, aber auch gegen Gföhl verlieren. Summa summarum passt’s."

Heidenreichstein lacht von der Tabellenspitze

Überhaupt nichts zu meckern gibt es in Heidenreichstein, denn die Wunsch-Elf steht nach dem Sieg gegen Dobersberg mit dem Punktemaximum auf dem ersten Platz. Die „Burgmauer“ hielt auch im dritten Spiel stand, der erneut starke Torhüter Patrick Brantner musste überhaupt erst einmal hinter sich greifen. Einziger Wermutstropfen: Torjäger Martin Toman, der in der 33. Minute zum 2:0 traf, musste nur zwei Minuten später verletzt ausgetauscht werden.