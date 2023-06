Die Plazibat-Elf gibt beide Legionäre ab

Weil Adam Hajek und Petr Elias aktuell verletzt sind, erlebten sie den letzten Tanz des USV Groß Gerungs in dieser Saison nicht mehr mit. Nach dem 2:2 gegen Grafenwörth werden die beiden Tschechen auch nicht mehr für die Kreuzberg-Kicker auflaufen. Der Verein wird die beiden nicht weiterverpflichten.

Sektionsleiter Martin Faltin überlegte angesichts der schwereren Leistenblessur von Hajek schon vor drei Wochen laut, ob man mit dem Stürmer weitermachen werde. Jetzt ist fix, dass es nicht weitergehen wird, wie Trainer Ante Plazibat, der den beiden angesichts schlechter Leistungen zur Mitte der Rückrunde schon die Rute ins Fenster stellte, zuletzt aber wieder mit den Vorstellungen zufrieden war, bestätigt: „Auch von Elias werden wir uns trennen.“ Ersatz aus der vierten tschechischen Liga stehe schon vor der Tür, die Deals sollen in den nächsten Tagen unter Dach und Fach gebracht werden.

Bei Kottes stehen Gummienten im Fokus

Darüber hinaus soll sich am Kader nicht viel ändern, so der Trainer: „Vielleicht ein, zwei zusätzliche Kaderspieler, damit wir breiter aufgestellt sind.“ Nach dem Ende der Saison holt Plazibat seine Spieler am Freitag noch einmal zu einem gemeinsamen Abschluss zusammen. Ob dabei auch gekickt wird, weiß er noch nicht. Die Saison hat ohnehin lange gedauert. Drei Wochen Pause haben die Gerungser dann bis zum Trainingsstart am 11. Juli.

Auch der SCU Kottes steigt Mitte Juli wieder ins Training ein. Bevor der Verein in die Sommerpause geht, gibt's am kommenden Samstag aber noch das traditionelle Entenrennen für einen guten Zweck mit Gummientenparty am Abend. Am Sonntag steigt noch ein Jugendtag. „Da ist der ganze Verein auf den Beinen“, sagt der Sportliche Leiter Bernhard Freitag. „Danach machen wir ein bisschen Pause.“

Kottes gibt Trio ab, zieht Youngster hoch

Wenn's dann wieder los geht, wird die Mannschaft in leicht veränderter Form wieder aufeinander treffen. Jakob Ehn wechselt nach einem halben Jahr wieder zurück zum Stammverein ASV Gutenbrunn, auch Alex-Denis Bodnar und Matthias Reinthaler werden den Verein verlassen. „Die beiden kommen aus der Kremser Gegend, wollen sich einen Verein näher ihrer Heimat suchen“, erklärt Freitag. „Wir wären mit allen dreien zufrieden gewesen, aber sie wollten sich verändern. Jakob Ehn hätte sich wahrscheinlich etwas mehr Spielzeit erhofft.“ Er brachte es im Frühjahr auf sieben Einsätze in der Kampfmannschaft, stand viermal in der Startelf.

Die Legionäre werden bleiben, zudem werden Spieler aus der U15-Mannschaft hochgezogen, die im Frühjahr im Oberen Play-off der Landesliga spielten. Darüber hinaus kündigt Freitag noch die eine oder andere weitere Verstärkung an.