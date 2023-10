Heimlich auf Platz zwei geklettert

Kottes schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Nach einem Unentschieden gegen den Tabellenführer fuhr die Höllerschmid-Elf am Samstag gegen Gföhl drei Punkte ein, überholte Langenlois und Heidenreichstein in der Tabelle.

Der SCU spuckte im Sommer am Transfermarkt keine großen Töne, war für viele schon wieder unten dabei. Doch für den Erfolg sorgt beim SCU eben schon fast traditionell der Eigenbau. Gegen Gföhl standen mit dem Wiener Torwart Florian Bur, David Siedl von Schweiggers und dem Slowaken Lukas Pomichal, der seit vier Jahren in Kottes spielt, nur drei „Auswärtige“ am Blankett (Ersatzspieler Niklas Bock entsprang der SPG Ottenschlag). Überraschend kommt die Leistung für Sektionsleiter Bernhard Freitag darum nicht: „Wir wissen, dass Qualität da ist, weil wir die jungen Spieler immer gut nachbringen.“ Zuletzt gelang das etwa bei Clemens Schmoll, der mit 16 Jahren heuer schon zum zweiten Mal in der Startelf stand.

Klassenerhalt bleibt das klare Ziel

Der zweite Platz – bei einem Spiel weniger und nur drei Punkten Abstand – sei eine schöne Momentaufnahme, mehr aber nicht, beschwichtigt Freitag: „Wir haben schon einen Lauf, werden aber jetzt nicht abheben. Das klare Ziel bleibt, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, meint er. „Jeder genießt gerade den Moment, und ich hoffe, dass wir noch einige Punkte einfahren. Vielleicht sind wir am Ende nicht auf Platz zwei oder drei anzusiedeln, aber ich sehe uns im oberen Mittelfeld.“

Am anderen Ende der Tabelle steht der kommende Gegner Schweiggers, dem zuletzt aber auch ein Erfolg in Dobersberg gelang. „Die Liga ist so ausgeglichen, und Schweiggers hat schon seine Stärken. Wir werden einfach wieder versuchen zu punkten“, so Freitag. Für einen kommt es am Platz nicht zu einem Wiedersehen: Siedl sah nach Spielende Gelb-Rot und wird gegen seinen Ex-Verein fehlen.