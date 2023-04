Heimsieg ist für Traismauer Pflicht

Werbung

„Wir haben viele gute Einzelspieler – aber wir treten viel zu wenig als Mannschaft auf“, war Traismauer-Coach Helmut Marschik nach der 2:5-Heimpleite gegen Gföhl bitter enttäuscht vom Auftritt seiner Schützlinge. Dabei hatte man sehr gut begonnen, das Spiel in den ersten 45 Minuten durchaus in der Hand gehabt. Aber dann gab’s wieder einmal ein Blackout kurz vor dem Pausenpfiff und plötzlich stand es 0:1. Und plötzlich wurden alle Vorgaben über den Haufen geworfen, half nicht einmal eine intensive Halbzeitansprache.

Den Ernst der Lage erkannt?

„Das war dann ziemlich vogelwild“, gibt Marschik zu. Nicht einmal der Anschlusstreffer von Markus Burger nach knapp einer Stunde brachte Ruhe ins Spiel. „Jeder wollte auf eigene Faust die Partie drehen – so geht das aber nicht“, hofft der Trainer, dass sein Team – nach dem Debakel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf – jetzt den Ernst der Lage endlich erkannt hat. Denn verloren ist natürlich noch nichts. Zumal am kommenden Samstag mit Kottes wieder ein Team aus dem Tabellenkeller nach Traismauer kommt. „Da ist ein Sieg jetzt wirklich Pflicht“, so Marschik. Wohlwissend, dass der Gegner zuletzt gegen Tabellenführer Absdorf trotz einer 1:2-Niederlage eine bärenstarke Leistung abgeliefert hat.