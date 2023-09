Pomassl nach Abgang: „In meinem ganzen Leben gab es nur zwei Vereine“

NÖN: Ihre Entlassung kam für viele überraschend. Auch für Sie selbst?

Christoph Pomassl: Ja und nein. Ich habe im Laufe des Frühjahrs schon der sportlichen Leitung meinen Rücktritt angeboten, weil es unter der Saison eben die einzige Möglichkeit gewesen wäre, etwas zu verändern. Auf das sind sie damals nicht eingestiegen. Jetzt ist es insofern überraschend, weil es im Vorfeld nicht kommuniziert wurde. Wir haben uns am Montag zusammengesetzt, das war an sich nicht außergewöhnlich und machen wir oft. Im Zuge dessen hat mir der Verein aber die Entscheidung mitgeteilt.

Warum hat es nach dem schweren Frühjahr auch in der neuen Saison nicht funktioniert? War die Mannschaft zu tief in dieser Abwärtsspirale?

Pomassl: Das sehe ich nicht ganz so. Immerhin haben wir vier neue Spieler geholt und Christopher Kurz hat im Frühjahr auch gefehlt, also war eigentlich genug frisches Blut da. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft nicht gekonnt hat. Aber die Vorbereitung hat viele Probleme gebracht, und da habe ich schon gemerkt, es wird holprig werden.

Können Sie sagen, wie die Mannschaft auf die Nachricht reagiert hat?

Pomassl: Ich bin am Dienstag zum Training gefahren, um mich von den Spielern zu verabschieden, und habe ihnen noch was mitgegeben. Auch die Mannschaft hat nicht damit gerechnet. Einige haben sich danach bei mir gemeldet, und sich auch ein bisschen die Last von der Seele gesprochen. Ihr Tenor war, es hätte vielleicht den getroffen, der am wenigsten dafürkann.

Haben Sie Verständnis für die Entscheidung?

Pomassl: Ja, es ist durchaus verständlich, dass der Verein einen neuen Impuls setzen will. (überlegt) Es kommt halt bei mir dazu, dass ich schon so lange dabei bin. In meinem ganzen Leben gibt es nur zwei Vereine. Von sieben bis 24 war ich beim SC Zwettl und ab dann in Schweiggers. Heute bin ich 42. Daher ist momentan schon eine Enttäuschung da.

Die letzten Monate waren sicher nicht angenehm. Möchten Sie gleich wieder eine Mannschaft trainieren, oder brauchen Sie jetzt eine Pause?

Pomassl: Wenn sich was ergibt, natürlich – ich bin ein Fußballer! Ich habe einige Anrufe von Freunden gekriegt, die gemeint haben, in ein paar Wochen wäre ich froh darüber. Vor drei bis vier Jahren hätte mich alles mehr beschäftigt, da habe ich nach Niederlagen mal zwei Tage nicht schlafen können. Durch meine Kinder kann ich heute im Prinzip abschalten, wenn ich heimkomme. Ich habe auch der Mannschaft immer gesagt, auch wenn es jetzt zermürbend ist, das Schöne ist, dass wir es nächste Woche wieder besser machen können.

Man merkt aber, dass Sie mit dem Kopf noch bei der Mannschaft sind…

Pomassl: Ja natürlich. Ich glaube Julian Herzog hat es am besten beschrieben. Er kennt keinen anderen Trainer als mich. Auch Spieler wie Almeder und Kasper habe ich schon im Nachwuchs betreut. Ich werde mich schon allein deswegen immer informieren, wie es dem Verein geht, und bin auch überzeugt, dass es besser wird. Der erste Sieg ist ja endlich da. Ich hoffe das Beste, und wünsche ihnen, dass sie bald viele Punkte sammeln.