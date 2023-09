Burgstädter an der Spitze: „Die investierte Zeit macht sich bezahlt“

Die Burgstädter lachen von der Tabellenspitze, und das bei einem Spiel weniger. Bei der Sonntags-Matinee überrollte der FC Heidenreichstein Titelkandidat Langenlois überraschend deutlich mit 6:1. Damit holte sich die Elf von Neo-Trainer Patrick Wunsch die Tabellenführung. Der ohnehin schon gelungene Saisonstart beim FCH, der als einziges Team der Liga noch ungeschlagen ist, geht damit weiter.

„Es ist schon eine kleine Sensation, an die keiner geglaubt hat“, strahlte Wunsch nach der Partie. Der Erfolg kam nicht von ungefähr, sondern sei das Ergebnis intensiver Arbeit. „Ich habe sie zweimal gesehen und eigentlich in- und auswendig gekannt. Langenlois war sehr gut, hätte Chancen auf das 2:0 gehabt, wobei unser Tormann Patrick Brantner dreimal super gehalten hat. In der zweiten Halbzeit haben wir uns die Tore dann stark herausgespielt.“

„Die Tabelle interessiert mich nicht“

Der Sieg zeige, was auch andere oft betonen: Dass die Gebietsliga heuer besonders ausgeglichen sei, sagt Wunsch. Er bleibt daher am Boden. Das erste Ziel bleibt, einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben, und wird auch nicht nach oben revidiert. „Die Tabelle interessiert mich nicht“, sagt Wunsch zur „schönen Momentaufnahme. Realistisch gesehen liegen wir im Mittelfeld, wir träumen nicht von mehr. Wenn mir die Leute nach dem Spiel gratulieren, weil sie einen guten Fußball gesehen haben, ist mir das mehr wert.“

Den Grundstein zum Erfolg sieht Wunsch im Training. Er beschreibt sich selbst als akribischen Arbeiter. Gemeinsam mit den Spielern erntet er schon früh Erfolg. „Ich investiere viel Zeit, und das macht sich bezahlt, aber die Mannschaft setzt das auch perfekt um. Das Klima ist momentan sehr gut“, freut er sich.

Am Sonntag wartet mit Weißenkirchen die nächste schwere Aufgabe, Wunsch erwartet eine „sehr robuste Mannschaft mit einem guten Kollektiv. Es wird hart, aber wir wollen wieder gut umschalten und an unsere Form anknüpfen.“