Letztes Aufgebot fightet

Der vorwöchige Erfolg gegen Titelkandidat Grafenwörth hat den Traismaurern neuen Mut eingeimpft. Genauso präsentierte man sich in Groß Gerungs. Und das, obwohl Muamer Dedic mit dem letzten Aufgebot angereist war. „Aber die Burschen haben die Sache wirklich gut gemacht“, so der Coach nach dem überraschenden 2:0-Erfolg. Der noch dazu wirklich verdient war. Mann des Tages war einmal mehr Eric Willer, der einen Doppelpack schnürte und langsam aber sicher zur sportlichen Lebensversicherung der Traisentaler wird. Das sieht auch Dedic so: „So lange er so trifft, lebt die Chance, lebt die Hoffnung.“

Dedic: „Jeder kann jeden schlagen“

Allerdings wartet jetzt Tabellenführer Absdorf auf das Schlusslicht. In Traismauer ist man sich der Schwere der Aufgabe natürlich bewusst. Trotzdem glaubt man beim SCT an die kleine Chance auf die nächste Überraschung. „Letztendlich kann in dieser Liga jeder jeden schlagen“, ist Coach Dedic überzeugt, „vor allem dann, wenn Schlüsselspieler ausfallen oder einen schlechten Tag haben. Dann muss man da sein.“ Das haben die Traismaurer ja inzwischen verinnerlicht.