Mit dem Rücken zur Wand ins Derby

Die Ausgangslagen sind vor den kommenden Revierkämpfen höchst unterschiedlich. Während sich Schweiggers und Heidenreichstein nach den letzten Wochen auf Augenhöhe begegnen, reist Kottes als klarer Favorit nach Groß Gerungs.

Letztere kamen in Dobersberg zu zehnt noch zu einem Punkt, wirklich weiterhelfen kann der aber keinem der Teams, die nun beide im roten Bereich liegen. „Wir haben wenigstens mal kein Tor gekriegt“, zieht der Gerungser Trainer Ante Plazibat das Positive aus der Partie. Lukas Klauners Ausschluss wegen Ballwegschießens machte ihn schon weniger glücklich. „In unserer Situation darf ein Spieler nicht Gelb-Rot für Kritik und dann Unsportlichkeit kriegen. Das geht einfach nicht“, war der Coach sauer. Auch in Unterzahl vergab seine Mannschaft in der Schlussphase noch die Chance auf den „Lucky Punch“, gerechter war die Punkteteilung aber ohnehin, meint er. „Weil keiner wirklich überdrüber war. Aber das ist eben die Sache mit der Scheißgasse. Bei uns geht der Ball am Schluss nimmer rein, während eine Mannschaft wie Kottes mit ihrem Lauf zwei Spiele in der letzten Minute gewinnt“, spielt Plazibat auf das kommende Duell gegen den SCU am Sonntag an.

Die Kotteser setzten ihre Serie gegen Amaliendorf fort, siegten zum dritten Mal in Folge, und sind überhaupt bereits seit zwei Monaten ungeschlagen. Die Rollen sollten also klar verteilt sein. „Aber ein Derby ist eben ein Derby“, bremst Günter Steinbacher die Euphorie. „Die stehen mit dem Rücken zur Wand, schwer zu sagen, wie sie drauf sind.“ Die Gerungser Personalsituation kommt dem Tabellenzweiten jedenfalls entgegen. „Klauner ist schon ein sehr Guter, wenn er ausfällt, wird uns das nicht schaden.“

Auf der Gegenseite hebt Plazibat die Gefahr durch David Rester hervor, der die Torschützenliste mit zehn Treffern anführt. „Ein 1,95 Meter großer Kämpfer, beidbeinig und schnell, dazu haben sie noch zwei, drei sehr gute Spieler im Mittelfeld. Die müssen wir in den Griff kriegen.“

Kann Schweiggers auch daheim gewinnen?

Schweiggers kämpft gegen Heidenreichstein um den ersten Heimsieg der Saison. Trotz sehr unterschiedlichem Saisonstart, nach dem die Burgstädter sogar an der Tabellenspitze standen, kommen sich die Vereine in der Tabelle wieder nahe. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, meint deshalb FCH-Trainer Patrick Wunsch. „Schweiggers wird defensiv gut stehen und über die Außen schnell umschalten – ähnlich wie wir, aber wir müssen unbedingt die Fehler abstellen“, war Wunsch nach dem Ausrutscher gegen Gföhl unzufrieden. „Da erwarte ich eine Reaktion der Mannschaft, dass sie alles für den Verein gibt, und den Sieg mehr will.“

Schweiggers-Sportleiter Thomas Reif weiß um die desaströse Heimbilanz, möchte den Fans am Sonntag unbedingt einen Sieg schenken. „Es passt eigentlich nicht zu uns, dass wir so gastfreundlich sind. Das muss schleunigst aufhören“, schmunzelt er. Zuletzt lief es für den USC wieder besser, während der kommende Gegner viermal in Folge leer ausging. Reif will sich davon nicht beirren lassen: „Wir schauen auf uns selber, egal ob da Weikersdorf, Grafenwörth oder eben Heidenreichstein kommt. Und wir haben noch Luft nach oben, wollen intelligenter, einfacher Fußballspielen, den letzten Pass anbringen und dann auch mal die Chancen nutzen.“