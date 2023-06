Mit einer Packung in die Pause

So hatte sich Otto Schindl seinen vorübergehenden Abschied beim FC Heidenreichstein wohl nicht vorgestellt. In Absdorf musste der scheidende Sektionsleiter zusehen, wie sich die Tullnerfelder in einen Rausch spielten, die Burgstädter mit 2:8 vom Platz fegten und sich damit auch die Meisterkrone aufsetzten. Dass im Fernduell Verfolger Grafenwörth in Groß Gerungs patzte, über ein 2:2 nicht hinaus kam, war letztlich im Titelrennen nicht mehr ausschlaggebend.

Für den FC Heidenreichstein endete die Aufstiegssaison auf Rang zehn, wobei die Mannschaft im Frühjahr sogar zwei Punkte mehr holte als im Herbst. Aufgrund des doch recht verrückten Abstiegskampfes rutschte man in der Tabelle dennoch etwas ab, sah letztlich die Abstiegszone aber nur aus der Ferne.

Für die kommende Saison stehen nun einige Änderungen bevor. Die erste wurde bereits eingangs angedeutet: Otto Schindl pausiert wie berichtet als Sektionsleiter, übergibt den Stab an Jürgen Mader, der bereits vorige Woche beim letzten Heimspiel gegen Groß Gerungs präsentiert worden ist. Auch der neue Trainer Patrick Wunsch war dort erstmals offiziell mit an Bord.

Dazu wird auch die Mannschaft etwas umgemodelt werden. Mit Benjamin Hetzendorfer und Oliver Flicker hängen zwei langjährige Leistungsträger ihre Schuhe an den Nagel. Auch Petr Bartejs wird den FCH verlassen. Ein Stürmer steht also definitiv auf der Einkaufsliste. Zudem soll der Kader etwas verbreitert werden, erklärte Obmann Stephan Hetzendorfer.