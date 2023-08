Amaliendorf: „Da ist nicht ganz, was wir uns vorstellen“

Eine Woche bevor es in die Meisterschaft geht, setzen Amaliendorf und Heidenreichstein zum letzten Probelauf an. Für beide Teams lief es am Wochenende nicht ganz nach Wunsch.

Der SCA testet vor der ersten Runde (daheim gegen Raabs) sogar doppelt, tritt gegen Litschau und Waidhofen/Thaya an. Gegen den Landesligisten hofft Sektionsleiter Michael Pichler auf eine halbwegs vollzählige Mannschaft, Kapitän Yorick Groll wird hingegen fehlen. Die gute Trainingsbeteiligung tröstet den Funktionär ein wenig über die schlechten Ergebnisse der Vorbereitung hinweg. „Das ist nicht ganz das, was wir uns vorstellen. Der Trainer muss aber auch jede Woche improvisieren“, erklärt Pichler. Beim 1:1 gegen Vitis fehlte etwa Antonio Vidovic aus gesundheitlichen Gründen. Aufgrund von Familienzuwachs im Hause Demeter waren auch die Brüder Patrik und Robin nicht mit von der Partie.

Dem FC Heidenreichstein ging nach der Pause gegen Gmünd die Kraft aus, nach einer torlosen ersten Hälfte stand es im zweiten Durchgang bald 2:0 für den Favoriten. Vor dem Ligastart in St. Bernhard testet die Elf von Trainer Patrick Wunsch am Samstag in Gastern.