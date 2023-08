Nur einer der Zwettler Bezirksklubs hat eine breite Brust

Am Freitag fing der frühe Vogel den Wurm, schaffte Groß Gerungs als eines der wenigen Teams am Wochenende 90 Testspielminuten. Dass anderswo viele Partien ins Wasser fielen, sieht USV-Trainer Ante Plazibat wenige Tage vor der Meisterschaft als leichten Vorteil.

Gegen Langenlebarn bestätigte seine Mannschaft ihre starke Form, führte in der Halbzeit mit 4:0 (Endstand 4:1). „Wir haben sehr stark gespielt, gegen eine Mannschaft aus einer verdammt starken 2. Landesliga Ost, gegen die wir bislang jedes Mal eine auf den Deckel gekriegt haben“, strahlt Plazibat. „Die Spieler sind mit einer Top-Einstellung reingegangen, haben sich spielerisch und taktisch sehr gut verhalten.“ Dabei fehlte neben Stefan Katzenschlager II auch Torgarant Jonas Schulner, dafür zeigte der 18-jährige Timo Tüchler mit einem Tor und zwei Assists auf. „Ein sensationelles Spiel von ihm“, lobte Plazibat.

Für Auftaktgegner Weißenkirchen und Trainer Damir Grabovac hingegen läuft es in der Vorbereitung gar nicht nach Wunsch, trotz namhafter Zugänge wie Ex-Rohrendorf-Torhüter Manuel Fischer und Edeltechniker Bohumir Doubravsky von Rehberg. Die letzten zwei Spiele fanden nicht statt, davor setzte es drei Niederlagen, darunter zwei empfindliche gegen Melk (2. Landesliga West) und Mautern (1. Klasse NWM). „Aber Vorbereitung ist das eine und Meisterschaft das andere“, warnt Plazibat. „Sie haben sehr gute Spieler geholt und einen neuen Trainer.“ Mit einer Einschätzung des Gegners hält sich Plazibat daher zurück. „Es ist schwer zu sagen, wie Damir die Mannschaft einstellen wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie uns gleich unter Druck setzen. Und wenn doch, sind wir gut gerüstet.“

Bangen um Generalprobe in Schweiggers

Schweiggers-Trainer Christoph Pomassl blickte noch am Sonntag besorgt aus dem Fenster. „Es schüttet extrem, ich befürchte, dass wir gar nicht spielen.“ Die Vorbereitung war ohnehin schon sehr durchwachsen, meint der Coach. „Das waren keine Mannschaften, die über uns zu stellen sind, wir haben aber nicht unsere Leistung abgerufen.“

Am Montagabend wichen der USC und der ASV Schrems nach Langschwarza aus, um den letzten Test doch zu ermöglichen. Die Granitstädter gewannen 5:0, womit der Pomassl-Elf in der Vorbereitung ein Erfolgserlebnis fehlt.

Die Auslosung sei nicht günstig für seine Mannschaft. Auf Weikersdorf, für Pomassl ein Titelkandidat, folgt Gföhl und eine spielfreie Runde. Zumindest drei Punkte möchte er dann schon am Konto haben. Beim Auftakt daheim wird Julian Strohmayer ebenso fehlen wie Stürmer-Kollege Vaclav Vasicek, von dessen Fitnesszustand der Trainer ohnehin nicht angetan ist. „Ich hoffe, dass es in der Meisterschaft Klick macht, wie es bei Legionären oft passiert. Man sieht schon, dass er ein guter Fußballspieler ist. Aber speziell wir leben halt sehr von unserer Laufbereitschaft, und da ist er noch nicht dort wo ich ihn brauche.“

Kottes hat „ein gutes Gefühl“

Der SCU Kottes bekam im ersten Match Aufsteiger Dobersberg zugelost. Eine undankbare aber nicht unlösbare Aufgabe, wie Co-Trainer Günter Steinbacher erklärt. „Die kommen natürlich mit einer Euphorie, spielen noch dazu daheim. Aber es ist wurscht, gegen wen es geht, in dieser Liga wird dir nix geschenkt. Da musst du immer liefern.“

Auch Kottes wird versuchen, die Generalprobe am Dienstag in Statzendorf (nach Redaktionsschluss) nachzuholen. Mit der übrigen Vorbereitung müsse man, so Steinbacher, angesichts der vielen Ausfälle zufrieden sein. „Wir haben oft mit 16-Jährigen in der Startelf gespielt, also den Umständen entsprechend war es okay.“

Auch am Samstag sind zwei Stammspieler fraglich, Steinbacher möchte sich vor dem ersten Spiel aber nicht in die Karten blicken lassen. „Wenn der eine oder andere Junge aushilft, ist es auch kein Problem – das sind gute Buam. Mit denen, die da sind, habe ich ein gutes Gefühl.“