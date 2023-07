Planungen für die Zukunft

In Großweikersdorf stehen die Zeichen auf Weiterentwicklung. Nachdem man sich in den letzten drei Jahren im Spitzenfeld der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel etablieren konnte, ist der Griff nach dem Meistertitel ein erklärtes Ziel. Dabei spielt vor allem der eigene Nachwuchs eine große Rolle. Um selbigen noch besser in den Erwachsenenfußball integrieren zu können, hat man sich dazu entschieden ein „Future-Team“ zu entwickeln.

Das Future-Team soll den Sprung erleichtern

Dafür hat man den Trainerstab um zwei erfahrene Nachwuchstrainer erweitert. Markus Stangl und Michael Reutterer werden sich künftig um die Integration der Nachwuchsspieler in den Erwachsenenfußball kümmern und die Verantwortung für das „Future-Team“ übernehmen. Beide sind UEFA-B-Lizenz Trainer, welche bereits seit mehren Jahren erfolgreich bei den „Schmidatal Tigers“ den Nachwuchs ausgebildet haben. Sie werden ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in dieses Projekt einbringen. Mit der Evolution der Reservemannschaft zum „Future-Team“ möchte man in Großweikersdorf eine Plattform für junge Talente in der Region schaffen und die Attraktivität und Weiterentwicklung der jungen Spieler forcieren. Der ganze Verein steht hinter dem Projekt und Trainer Gernot Holcmann und Co Christoph Pegler freuen sich auf die Zusammenarbeit und die kommende Saison.

Mit dieser Innovation wird natürlich auch das Anspruchsniveau für die Kampfmannschaft höher. Mit Gio Kotchev und Robert Cajkusic hat man sich zwei echte „Kracher“ nach Großweikersdorf geholt. Sie sollen auch zum Vorbild für die jungen Spieler werden - und natürlich auch Führungsaufgaben übernehmen. Die Holcmann-Truppe ist gerüstet!