Plazibat: „Müssen jetzt viel mehr arbeiten“

Der letzte Monat lief nicht nach dem Geschmack des USV Groß Gerungs. Auf einen vollen Erfolg wartet die Plazibat-Elf schon seit der fünften Runde, danach verlor sie zunehmend den Faden, und ging zuletzt dreimal in Folge ohne Punkte heim.

Ähnlich lange fehlen bereits Abwehrchef Roman Vavra aufgrund einer Rippenprellung und auch Luca Pichler. „Das hilft uns natürlich nicht“, sagt Trainer Ante Plazibat, will aber keine Ausreden gelten lassen. Stattdessen nimmt er seine fitten Spieler in die Pflicht: „Es bringt momentan nicht jeder die Leistung, die er bringen kann, es sind immer 15 bis 20 Prozent weniger. Und dann stehen wir eben so da.“ Bedeutet momentan den vorletzten Platz, mit nur acht Punkten aus neun Spielen. Plazibat ist sich der Lage bewusst, man werde am Tiefpunkt für jeden Fehler eiskalt bestraft. „Das heißt für uns, dass wir jetzt viel mehr arbeiten müssen, nur so können wir uns da wieder rausziehen.“

Mit einem Sieg in Dobersberg fiele der Blick auf die Tabelle gleich angenehmer aus, denn noch immer ist die Liga sehr ausgeglichen, der Abstand nach oben überschaubar. „Nächste Woche müssen wir uns wieder aufraffen, dann können wir bis zum Winter genug Punkte holen“, weiß Plazibat. „Wir haben jetzt noch fünf Runden und werden das Beste draus machen.“