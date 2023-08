Punkt in Unterzahl nährt die Zuversicht in Gablitz

Ein Anfang ist gemacht. Nach der 0:4-Heimpleite im Auftaktspiel gegen den Vorjahresvierten USV Langenlois holte Aufsteiger SV Gablitz in Weißenkirchen den ersten Zähler in der Gebietsliga. „Es war einer der schönsten Punkte in meiner Trainerkarriere“, sagt Alexander Berger. Was den Trainer so emotional werden ließ? „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt.“ Der Spielverlauf war bis zum Ausgleichstreffer in der 79. Minute nämlich gar nicht nach dem Geschmack der Gäste.

In der ersten Halbzeit scheiterten die Gablitzer an der Stange, ehe Daniel Faschingeder einen Elfmeter verschuldete, den Weißenkirchens Goalgetter Stefan Gruber zur Führung verwertete. Ab der 60. Minute musste der SVG in Unterzahl agieren, da Sinan Ipci für eine Notbremse die Rote Karte sah.

Doch die Wienerwälder steckten nicht auf und kamen durch Youngster David Vukovljak, der im Frühjahr an Dinamo Helfort verliehen war, zum Ausgleich. Nach einem Corner kam es zu einem Getümmel im Strafraum. Der 18-Jährige witterte die Chance und brachte den Ball im Tor unter. „Danach haben wir abgesichert. Obwohl ich mir sicher bin, dass die Mannschaft gerne auf den Sieg gespielt hätte“, sagt Berger.

Der Coach hatte gegenüber dem Auftaktspiel umstellen müssen. Tim Rechberger und Stefan Ebersberger waren verhindert, Bernhard Fila sprang neben Florian Gowin in der Innenverteidigung ein. Kenan Ipci, der noch nicht ganz bei 100 Prozent ist, rutschte in die Startelf, blieb zur Pause in der Kabine. Auch Faschingeder war in der zweiten Halbzeit nicht mehr dabei. Über dessen Foul, das zum Elfmeter führte, sagte Berger: „Das war der unnötigste Elfer, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.“ Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen Trainer und Spieler. Für Faschingeder kam jedenfalls Vukovljak in die Partie, der Gablitz zum Punktgewinn schoss.

Speed-Problem in Angriff nehmen

Das Auftaktspiel ist aus Gablitzer Sicht schnell nacherzählt. Eine Stunde lang hielt man dagegen, nach dem 0:2 schufen die Gäste innerhalb einer Viertelstunde klare Verhältnisse. Für Berger wurde offensichtlich, woran es zu arbeiten gilt: „Wir haben technisch sehr gute Fußballer, aber es fehlt an Schnelligkeit. In der 1. Klasse haben vielleicht 20 km/h gereicht, die Gebietsliga ist ein anderes Niveau. Da müssen wir uns steigern.“ Berger ist aber zuversichtlich: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Und das ist keine Floskel.“