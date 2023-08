Reif: „Mannschaft wirkt im Match gehemmt“

Die Zwettler Teams proben am Wochenende zum letzten Mal für die Meisterschaft, und haben sich dafür namhafte Gegner eingeladen.

Allem voran kommt es in Schweiggers zum Duell mit dem ASV Schrems. Der Absteiger will am Samstagabend mit einer guten, konzentrierten Leistung gegen die Übermacht aus der Landesliga das nötige Selbstvertrauen für den Liga-Auftakt gegen Großweikersdorf sammeln. Das war durch die Negativerlebnisse der abgelaufenen Saison verloren gegangen, erklärt Reif, warum es in der Vorbereitung noch nicht nach Wunsch läuft.

Zuletzt erreichte die Mannschaft gegen Echsenbach und Gastern (als Ersatz für Waidhofen) jeweils ein 2:2. „Die Mannschaft trainiert sehr gut, wirkt aber im Match gehemmt. Ganz schockierend war es in Echsenbach“, meint Sportleiter Thomas Reif. „Wir müssen wieder lernen, befreit aufzuspielen, und Erfolge feiern, damit wir das letzte Jahr aus den Köpfen bringen.“ Gegen Schrems wird Stürmer Vaclav Vasicek geschont, der gegen Gastern aufgrund einer Zerrung schon nach 25 Minuten vom Platz musste.

Mitrovic besucht Groß Gerungs

Vor dem Start in die Meisterschaft lädt auch Groß Gerungs, das beim 4:2-Erfolg gegen St. Martin keine Probleme hatte, einen großen Gegner aus der 2. Landesliga auf den Kreuzberg. Langenlebarn kommt am Freitag mit Trainer Matej Mitrovic und Spieler Elvis Osmani zum letzten Test ins Waldviertel. Beide liefen unter USV-Trainer Ante Plazibat für den SC Zwettl auf.

Beim 3:3 des SCU Kottes gegen Loosdorf präsentierte sich David Rester erneut in Torlaune, der Stürmer erzielte im dritten Testspiel seinen vierten und fünften Treffer. Bevor es in der ersten Runde zu Aufsteiger Dobersberg geht, absolviert die Höllerschmid-Elf am Samstag ihre Generalprobe bei Gebietsligist Statzendorf.