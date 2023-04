Setzt sich Absdorf weiter ab?

Absdorf ist derzeit die Mannschaft der Stunde. Nach dem 5:0-Sieg im Schlagerspiel gegen St. Bernhard beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Großweikersdorf derzeit fünf Zähler. Am Samstag geht’s nach Raabs. Doch Vorsicht: Die Waldviertler siegten am vergangenen Wochenende in Groß Gerungs 6:1. Respekt haben die Absdorfer vor Raabs-Goalgetter Rostislav Samanek – doch der schied in Gerungs verletzt aus und ist fraglich.

Still und heimlich arbeitet sich Großweikersdorf/Wiesendorf zum „Titelaspiranten“ hoch, obwohl Coach Gernot Holcmann nach dem 3:0 gegen Traismauer weiter vom Titel nichts wissen will: „Wir haben phasenweise unsere Vorgaben sehr gut umgesetzt. Das Team ist auf einem sehr guten Weg, doch klarer Favorit auf den Titel ist dennoch Absdorf. Wir spielen noch gegen sämtliche Aspiranten, haben unsere Hausaufgaben aber bisher gut erfüllt“. Am Freitag wartet mit Kottes ein Nachzügler.

Seit dem 4:1-Heimerfolg gegen St. Bernhard in der dritten Runde ist der USC Grafenwörth eindeutig im Aufwind. Zuletzt gelang gegen Gars ein 2:0-Erfolg. „Noch sind wir aber nicht an der Spitze der Leistungskurve angekommen“, weiß Coach Strugalioski, dass in seiner Mannschaft noch ein paar Reserven schlummern. Nun geht’s zu Abstiegskandidat Weißenkirchen. Nach der enttäuschenden Leistung in Heidenreichstein inklusive 2:4-Niederlage spricht Weißenkirchen-Coach Christian Karl von einem kollektiven Versagen, keinen Spieler möchte er aus der Pflicht nehmen. Wie Karl die Situation ändern möchte? „Ich glaube, ich werde die Tabelle in der Kabine aufhängen, damit es allen bewusst wird.“ Weiters wird der erfahrene Coach nun eine härtere Gangart im Training zulassen. „Wir brauchen mehr Härte“, so Karl.

Lage für Gars wird enger

Für Gars wird die Lage im Abstiegskampf immer brenzliger – nach der 0:2-Niederlage in Grafenwörth beträgt der Rückstand auf den rettenden zwölften Tabellenrang zwar weiterhin nur sechs Punkte, die Spieltage, dieses Rückstand aufzuholen, werden aber immer weniger. Obmann Gerhard Lechner nahm die jüngste Niederlage nicht zu tragisch: „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir in Grafenwörth gewinnen. Phasenweise haben wir gut mitgespielt. Mit etwas Glück machen wir einen Punkt.“ Am Samstag kommt Groß Gerungs. Für Obmann Lechner ist klar, dass aufgrund der Tabelle die drei Punkte in Gars bleiben sollten. Daniel Dundler fehlt wegen der fünften Gelben Karte, dafür kehrt der zuletzt gesperrte Florian Lechner zurück.

Freitag, 20 Uhr: SG Großweikersdorf/Wiesendorf - Kottes (M. Lenz; G. Ratzberger, D. Stajkovic), St. Bernhard/F. - Langenlois (Hochgatterer; Emrah Erkol, Jony), Traismauer - Rehberg (M. Winkler; Habrour, Saho).

Samstag, 16.30 Uhr: Gföhl - Heidenreichstein (T. Eder; Jony, Vincetic), Raabs - Absdorf (E. Bajric; Fitzinger, Menzel), Weißenkirchen - Grafenwörth (Daubeck; Armberger, Oitzl); 19 Uhr: Gars - Groß Gerungs (P. Busch; J. Kern, J. Hollerer).

Montag, 1.5., 16.30 Uhr: Traismauer - Kottes (S. Celik; Jazayeri, Köroglu), Weißenkirchen - Rehberg (Inal; E. Kaya, Jony).