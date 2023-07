St. Bernharder Spätstart gelang

Bislang stellt sich die Entscheidung des USV St. Bernhard, um eine Woche später als sonst in die Vorbereitung zu starten, als goldrichtig heraus. Die erste richtige Trainingswoche sei sehr gut verlaufen, erklärt Trainer Manuel Fettinger, der sich am Ende der Woche auch über einen starken ersten Test gegen Schwarzenau freuen konnte.

Gegen das Team aus der 1. Klasse Waldviertel gab es einen 6:2-Sieg, bei dem sich die Neuzugänge David Vacek und Matthias Gabler erstmals in die Schützenliste eingetragen haben. „Die Neuen haben sich bereits gut integriert“, sagt Fettinger, war aber generell mit dem ersten Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Besonderes die erste Hälfte war sehr gut, da haben wir gut den Ball laufen lassen. Die Tore waren sehr schön herausgespielt. In der zweiten Hälfte habe ich etwas durchgewechselt, da ist uns etwas der Schwung abhanden gekommen. Aber es war ein guter erster Test.“

Weiter geht's diese Woche gleich mit zwei Spielen. Schon am am Dienstagabend geht's daheim gegen Eggenburg. Am Freitag fahren die St. Bernharder nach Weitra (1. Klasse Waldviertel).