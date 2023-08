Starker Auftakt im Waldviertler Hochmoor

Der Auftakt in die Gebietsliga-Saison war für die zwei nördlichen Waldviertler eine gelungene Standortbestimmung. Absteiger Amaliendorf setzte sich in einer umkämpften Partie gegen namhaft verstärkte Raabser durch und holte ein Unentschieden in Großweikersdorf, Heidenreichstein siegte überraschend klar in St. Bernhard und holte auch gegen Rehberg drei Punkte.

„Fürs erste Match nicht schlecht“, meinte SCA-Sprecher Christian Scherzer. Der stellvertretende Sektionsleiter sah gegen Raabs zwar „etwas Kampf und Krampf“ und „viel Luft nach oben“, das Team kontrollierte aber auch das Geschehen und habe darum verdient gewonnen. Taktisch war Trainer Markus Gaunersdorfer zu einer Umstellung gezwungen, aufgrund der langen Sperre von Stürmer Antonio Vidovic liefen sowohl Patrik als auch Robin Demeter in der Offensive auf. Ein Torerfolg war beiden nicht vergönnt, ein Freistoß ging an die Stange, ein Heber von Patrik Demeter wurde von der Linie gekratzt. Die Offensive habe insgesamt zu wenig Profit aus ihrem Geschwindigkeitsvorteil geschlagen, sprach Scherzer einen Kritikpunkt an.

FCH-Trainer Wunsch feiert Auftaktsieg

Die Burgstädter hingegen erwiesen sich in der Fremde als Meister der Effizienz und bescherten Neo-Trainer Patrick Wunsch bei seinem Debüt einen glatten 2:0-Sieg. „Ich habe einen Riesenrespekt vor der Mannschaft, wie sie die Vorgaben von Patrick umgesetzt haben. Sie hat 110 Prozent gegeben, und so hat St. Bernhard quasi keinen Zugriff aufs Spiel gehabt“, erklärte Obmann Stephan Hetzendorfer, der von einem perfekten Auftritt sprach. Den hatte auch Stürmer-Neuzugang Martin Toman, der eine auffällige Leistung mit dem schönen Treffer zum 1:0 krönte. Auch beim eigenen Publikum stellte sich der Tscheche mit einem Treffer vor - beim 2:1-Erfolg gegen Rehberg am Dienstag.