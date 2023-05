Traismauer-Coach Dedic: „Geben nicht auf“

Trainer Muamer Dedic brachte es nach der 0:5-Pleite gegen Tabellenführer Absdorf kurz und knapp auf den Punkt: „Wir waren chancenlos!“ Zwar versuchte man sich in den ersten 45 Minuten noch ein wenig zu wehren. Doch nachdem „Lebensversicherung“ Eric Willer kurz vor der Pause verletzungsbedingt passen musste schwanden die Hoffnungen auf eine Sensation. Nach dem 0:2 in der Nachspielzeit waren sie praktisch dahin. Am Ende musste man sogar froh sein, nicht höher verloren zu haben.

„Trotzdem geben wir natürlich nicht auf“, so Dedic, der kurz vor Schluss vom schwachen Schiedsrichter Rot sah, „nachdem sich Langenlois am Wochenende aus dem Titelrennen verabschiedet hat, könnten wir ja vielleicht kommende Woche dort auf einen etwas angeschlagenen Gegner hoffen. Zudem hoffe ich auch, dass wir Eric Willer wieder fit bekommen.“