Traismaurer Lebenszeichen

Sechs Spiele ohne Punkt, die Rote Laterne in Händen – die Hoffnungen beim SC Traismauer im Abstiegskampf schwinden mehr und mehr. Sogar von einem „Fußballwunder“ wurde schon gesprochen, das wohl notwendig sein wird.

Und siehe da – Teil eins dieses Wunders ist schon einmal eingetreten. Denn gegen Titelkandidat Grafenwörth setzte sich die Elf von Neo-Coach Muamer Dedic dank eines Last Minute-Treffers von Besar Saliji überraschend mit 3:2 durch. „Ein mehr als glücklicher Sieg – die Gäste waren die klar bessere Mannschaft“, gibt der Traismauer-Coach zu und atmet tief durch: „Aber das ist in unserer Situation letztendlich völlig egal.“

Endlich wurden die Chancen genutzt, endlich drehte man einmal eine Partie. Enorm wichtig für die Moral. Zumal die Personalsituation weiter sehr angespannt ist. „Aber die Burschen haben jetzt einmal gesehen, dass sie es doch drauf haben“, so Dedic, der jetzt wieder ein wenig Licht am Ende des Tunnels sieht: „Wenn wir am Donnerstag in Groß Gerungs nachlegen können, dann ist das ,Wunder„ vielleicht wirklich noch möglich. Ich denke, wir dürfen wieder ein b