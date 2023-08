USC Grafenwörth: Trainerteam zieht die Reißleine

Beim USC Grafenwörth kehrt weiterhin keine Ruhe ein. Nach dem Fehlstart mit einer knappen Niederlage gegen Rehberg und einer schmerzhaften 0:5-Abfuhr gegen Dobersberg warf das Trainerteam das Handtuch. Trainer Alija Strugalioski, Co- und Torwarttrainer Johannes Aigner und Co-Trainer Kevin Güttersbeger stehen dem Verein nicht mehr zur Verfügung und bestätigten dies auf Nachfrage auch gegenüber der NÖN. Auch Nikola Asceric wird nicht mehr für Grafenwörth auf dem Feld stehen, er wollte allerdings kein Statement zu seinem Abgang geben. Über die Gründe für das Abtreten der Trainer herrscht Uneinigkeit.

Aufreibende Situation für das Trainerteam

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war laut den Trainern nicht der Fehlstart in die Saison, sondern die weiterhin prekäre finanzielle Lage. “Ich bin eigentlich froh, dass die Situation zumindest für mich persönlich ein Ende hat, weil sie seit Monaten viele Nerven gekostet hat. Wie mit uns Trainern und der Mannschaft umgegangen wurde, war einfach nicht okay”, erklärt Johannes Aigner: „Es wurde uns vorgegaukelt, dass die finanzielle Lage in Ordnung ist. Es wurde immer von einem abgesicherten Budget geredet und darauf haben wir die Kaderplanung ausgelegt. Da hat man uns ein falsches Bild gezeichnet und wir mussten die Spieler von Woche zu Woche vertrösten. Nachdem der Verein fast zugesperrt hätte, hat es geheißen, dass die Gelder noch in derselben Woche fließen, das ist aber bis jetzt nicht passiert. Da wollten wir jetzt nicht mehr mitspielen, wer weiß, wie lange sich das noch zieht.”

Für die Trainer war die Situation laut Coach Strugalioski mittlerweile eine nervliche Zerreißprobe: “So kann man nicht arbeiten und ich bin das so auch nicht gewohnt. Wir mussten die Spieler seit Monaten von Woche zu Woche vertrösten. Ich bin ein ehrlicher Mensch und kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Irgendwann kannst du nicht mehr durchschlafen und fragst dich, warum du dir und den Spielern das antust. Ich wünsche dem Verein trotzdem alles Gute für die kommende Zeit und hoffe, dass man es noch irgendwie schafft.”

Graf zeichnet ein anderes Bild

Obmann Wolfgang Graf zeigte sich vom Abtritt des Trainerteams und besonders vor der Begründung vor den Kopf gestoßen und zeichnet ein anderes Bild der Situation: „Ich kann das nicht ganz verstehen. Von Vereinsseite aus gab es nie einen fixen Termin für die Auszahlung der Gelder. Den konnten wir auch nie geben, weil wir nicht gewusst haben, wann die zusätzlichen finanziellen Mittel uns erreichen. Es gab immer nur eine klare Zusage, dass die Altlasten beglichen werden, aber keinen Termin. Das wurde offen und ehrlich so kommuniziert. Mir wurde vom Trainer außerdem gesagt, dass der Grund für den Rücktritt sehr wohl ein sportlicher ist, weil er den Zugang zur Mannschaft nicht mehr habe.”

Für Grafenwörth-Obmann Wolfgang Graf stellt sich die Situation anders da, als von den ehemaligen Trainern beschrieben. Foto: Privat

Das Training werden jetzt die Spieler Leon-Gabriel Posavac und Martin Steiner interimistisch leiten. Posavac äußerte sich folgendermaßen zur aktuellen Situation: “Es stimmt schon, dass wir eigentlich seit Monaten vertröstet wurden. Jetzt ist für morgen eine Auszahlung versprochen worden.” Es stand bereits das Gerücht im Raum, dass die Mannschaft ohne Auszahlung am Wochenende nicht antreten werde. Posavac bestätigte, dass dies zumindest diskutiert wurde : “Ja das stand im Raum, dazu haben wir uns aber nicht entschlossen. Wir gehen davon aus, dass morgen das Geld kommt und die Mannschaft am Wochenende spielt. Für nächste Woche wurde die Auszahlung der Gagen für den Juli versprochen, wenn das passiert, werden wir auch nächste Woche auf dem Platz stehen.”

Die Situation bleibt also angespannt, wobei Obmann Graf die Auszahlungstermine bestätigt: “Ja morgen werden endgültig die Altlasten bedient und nächste Woche dann der Juli. Ich hoff inständig, dass bei uns dann endgültig wieder Ruhe einkehren kann. Wir müssen jetzt als Verein intern an einem Strang ziehen, um im Sinne des USC Grafenwörth zu arbeiten.