Zuversicht bei Gmünder Bezirksklubs vor kniffligem Auftakt

Am Freitag fällt der Startschuss in die neue Gebietsliga-Saison, und die beiden Gmünder Bezirksvereine legen gleich mit zwei Krachern los.

Einen schwierigen Gegner zog der FC Heidenreichstein, die Burgstädter treffen auswärts auf St. Bernhard, das letzte Saison auf Rang drei landete. „Unter normalen Umständen hätte die keiner mehr eingeholt. Mal schauen, was sie heuer aus dem Hut gezaubert haben“, sind die Kontrahenten für FCH-Obmann Stephan Hetzendorfer schwer einzuschätzen. Er wünsche sich natürlich einen vollen Erfolg, doch „realistisch kann man mit einem Punkt in St. Bernhard leben“.

Spätestens daheim gegen Rehberg sollen in Runde zwei aber drei Punkte her, um das Saisonziel zu erreichen. Hetzendorfer wünscht sich eine ruhigere Saison, möchte den Verein im gesicherten Mittelfeld sehen und möglichst früh Abstand zu den Abstiegsplätzen aufbauen.

Die Vorbereitung unter Neo-Trainer Patrick Wunsch lief zufriedenstellend, dieser brachte frischen Wind in die Mannschaft. Den Obmann freut’s: „Die Spieler sind schwer motiviert, und die Vorbereitung war gut. Wir brauchen uns nicht verstecken!“

Amaliendorf kassierte „g'scheiten Dämpfer“

Während rundherum Spiele aufgrund der Regengüsse abgesagt wurden, lief Amaliendorf unter der Woche gleich zweimal auf. In Torlaune waren die Brüder Demeter, beide erzielten je zwei Tore in den 180 Minuten. Gegen Litschau kam der SCA nach 1:3-Halbzeitrückstand zurück, spielte am Ende 4:4. Im Birkenstadion war gegen den SV Waidhofen dann nichts zu holen, setzte sich der Landesligist klar mit 8:1 durch. „Die Ergebnisse sind nicht berauschend, aber zumindest gegen Litschau waren wir offensiv sehr stark. Das Problem war die Chancenverwertung und dass wir es ihnen hinten sehr leicht gemacht haben, indem die Verteidigung zu hoch gestanden ist und das defensive Mittelfeld nicht ordentlich attackiert hat“, erklärt Sektionsleiter Michael Pichler, an welchen Schrauben noch zu drehen ist.

In Waidhofen wollte Trainer Markus Gaunersdorfer deshalb umstellen, vier Ausfälle und einige angeschlagene Spieler am Platz - Millner zwickte es im Oberschenkel, Hofmann am Knie, Brunner am Knöchel - machten ihm aber einen Strich durch die Rechnung. „Wir haben also nicht mehr probieren können, wie wir nächste Woche auflaufen wollen“, sagt Pichler. „Das 1:8 ist auch ein g'scheiter Dämpfer und nagt ein bisschen am Selbstvertrauen.“

Am Samstag empfängt die Gaunersdorfer-Elf den USV Raabs, der mit dem treffsicheren Neo-Regisseur Miroslav Milosevic (4 Tore in 3 Spielen) nach Amaliendorf kommt. Beim SCA fehlt hingegen Antonio Vidovic aufgrund seiner im letzten Spiel der 2. Landesliga West ausgefassten Rotsperre. Darüber hinaus soll der Trainer aber wieder aus dem Vollen schöpfen können.