Waldviertel-Duell zum Abschluss: Zuversicht vor dem Krisenderby

Seit über einem Monat warten zwei Teams aus dem Waldviertel auf einen vollen Erfolg. Groß Gerungs und Heidenreichstein rutschten in den letzten Runden immer weiter Richtung Tabellenkeller, befinden sich in einer veritablen Ergebniskrise.

Nach einem sicherlich enttäuschenden 3:3 gegen Grafenwörth, versucht Trainer Ante Plazibat das Remis gut einzuordnen. „Das sind ja keine Nasenbohrer, kämpfen und rennen tut jeder von denen“, sieht er im noch sieglosen Schlusslicht keinen Jausengegner. „Auch wenn mich die Gegentore ärgern, in Summe war die Leistung wieder okay. Es geht bergauf, das hat man in Kottes schon gesehen“, ist Plazibat, der Heidenreichstein im Derby gegen Amaliendorf beobachtete, voller Zuversicht. „Für uns zählen nur drei Punkte. Wenn wir noch ein paar Prozent mehr geben, und auch die Chancen nutzen, sind die absolut drin.“

Wie sein Gegenüber Patrick Wunsch weiß, stehen Groß Gerungs im Finale der Hinrunde wieder mehr Optionen zur Verfügung. Fraglich sind vor dem Heimspiel Stefan Katzenschlager II und Abwehrchef Roman Vavra, der in den kommenden Tagen Vater wird. „Viele ihrer Verletzten sind zurückgekommen, ich sehe sie auch in einem Aufwärtstrend“, sagt Heidenreichsteins Trainer. „Sie waren gegen Kottes schon sehr stark. Dazu haben sie sehr gute Legionäre. Es muss für uns schon alles passen.“

Gepasst hat vor allem im Derby wenig, die Burgstädter versuchten konsequent zu verteidigen, setzten Amaliendorf aber kaum unter Druck. „Weil unsere Offensive ein Lüftchen war. Wir haben nach vorne nichts zusammengebracht“, fordert Wunsch eine Trendwende am Sonntag. Mit einem Sieg würde seine Mannschaft wieder ins Mittelfeld vorstoßen, könnte beruhigter ins schwere letzte Heimspiel gegen Gablitz gehen.