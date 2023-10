Es wird Zeit für die Winterpause

Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf kämpft seit mehreren Wochen mit der angespannten Personalsituation. Immer wieder musste man zuletzt auf wichtige Spieler verzichten. So auch bei der Niederlage im Spitzenspiel gegen Weißenkirchen.

Durch diese ist Kottes jetzt übrigens mit einem Spiel weniger punktegleich und hat somit sogar die besseren Karten auf den Herbstmeistertitel.

Um diesen kann man sich aber bekanntlich ohnehin nur äußerst wenig kaufen. Viel wichtiger ist, dass die SG in aussichtsreicher Position ins Frühjahr geht und im Winter vielleicht dem Kader noch ein bisschen mehr Tiefe verpasst, um Ausfälle noch besser wegzustecken.

„Es ist uns natürlich keinesfalls egal, wie die letzten beiden Runden ausgehen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich mitnehmen, um auch Druck auf die Konkurrenten machen zu können. Wir haben aber die angenehme Situation, dass wir auf jeden Fall in der Spitzengruppe in den Frühling gehen, egal wie es in den letzten beiden Runden aussieht,“ brachte SG-Trainer Christoph Pegler die Situation auf den Punkt.