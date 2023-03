Angsthasen hatten zum Start nichts zu melden

Stell‘ dir vor du hast den letzten Test vor Saisonstart 2:9 verloren und dann beginnt das erste Pflichtspiel gleich mit dem nächsten Gegentreffer. Noch dazu gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller…

„Ich darf gar nicht erzählen, was mir da durch den Kopf gegangen ist“, kann Traismauer-Coach Helmut Marschik nach dem Nervenkrimi gegen Gars schon wieder lachen. Kein Wunder, seine Schützlinge haben den Fehlstart gut weggesteckt und am Ende durch Tore von Eric Willer und Osama Refai Shakhlot einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Und nicht nur das, auch die Leistung war in Ordnung. „Wie überhaupt die Partie eine sehr ansehliche war“, so Marschik, „keine Spur von Angsthasen-Fußball, wie sonst so oft zwischen zwei Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen.“

Um den geht es aber natürlich für die Traismaurer weiter. Und auch in den nächsten Partien warten direkte Konkurrenten. Der nächste heißt Weißenkirchen. „Dort müssen wir jetzt den nächsten Schritt machen – und punkten“, gibt’s für den SCT-Trainer keine Diskussionen.