Traismauer wartet vergeblich auf Trainereffekt

Es waren turbulente Tage beim SC Traismauer letzte Woche. Trainer Helmut Marschik und die gesamte sportliche Leitung wurden doch einigermaßen überraschend vor die Türe gesetzt, Muamer Dedic wenig später auf die Betreuerbank. Das kam selbst für den 50-jährigen-Trainer-Routinier ein wenig aus heiterem Himmel. „Man hat mich gebeten in den nächsten Wochen eine komplette sportliche Analyse durchzuführen – man will den Verein ja im Sommer komplett umstrukturieren“, so Dedic, dem allerdings auch bewusst ist, dass er als „Feuerwehrmann“ geholt wurde. Der Klassenerhalt ist und bleibt natürlich das ganz große Ziel.

Zu viele Geschenke verteilt

Die erste Partie unter dem neuen Coach verlief allerdings nicht nach Wunsch. Gegen Titelkandidat Großweikersdorf gab’s nichts zu holen. Zwar hatten die Traismaurer die eine oder andere gute Chance, am Ende hieß es aber 3:0 für die Hausherren. „Und das völlig verdient“, so Dedic, der vor allem in der Defensive die größten Probleme sieht: „Wir schenken die Tore ja praktisch her – da wartet in den nächsten Tagen viel Arbeit auf uns.“

Und die werden wohl (vor)entscheidend sein. Denn am kommenden Wochenende stehen gleich zwei Heimspiele auf dem Programm. Gegen Rehberg und vor allem gegen Kottes – ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf – muss gepunktet werden. Das ist auch dem neuen Mann auf der Traismaurer Betreuerbank klar: „Wir müssen nach drei Niederlagen in Serie den Hebel umlegen – ohne Wenn und Aber!“