Traismauers Strohhalm ist dahin

Die Hoffnungen, den schweren Gang in die 1. Klasse zu verhindern, waren vor dem letzten Heimspiel gegen St. Bernhard sehr klein. Doch Eric Willer hauchte ihnen mit dem 1:0 nach 20 Minuten noch einmal neues Leben ein. Doch dann drehte sich die Partie ganz schnell. Nach einer Stunde lief man plötzlich einem Rückstand nach. Und als Björn Alfons in Minute 66 auch noch einen Elfmeter verschoss, war das Schicksal endgültig besiegelt.

Umbruch auf allen Linien

„Wir sind nicht wegen dieser Niederlage abgestiegen“, so Coach Muamer Dedic, „obwohl wir heute sicherlich die drei Punkte liegen gelassen haben.“ Letztendlich waren sechs Siege einfach zu wenig, um die Klasse halten können.

Jetzt wird in Traismauer wohl kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Wie schon länger angekündigt wird ein neuer Vorstand den Neustart in der 1. Klasse in Angriff nehmen. Auf der Trainerbank könnte allerdings alles beim „Alten“ bleiben – denn „Feuerwehr-Mann“ Muamer Dedic ist gar nicht abgeneigt, weiter mit einem neuformierten Team zu arbeiten. „Die ersten Gespräche verliefen durchaus vielversprechend“, verrät er.