Holcmann nicht mehr Trainer

Gernot Holcmann hat nach über drei Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Großweikersdorf/Wiesendorf-Coach das „Hangerl geworfen“. Er sah keine Möglichkeit mehr, die Mannschaft auf Meisterkurs zu bringen. „Ich wünsche aber dem Verein alles Gute. Vielleicht ist dieses Zeichen, das ich damit gesetzt habe, die Initialzündung.“

Nun, in der ersten Begegnung nach Holcmann sah das nur am Anfang so aus. Da hatten die Hausherren die Gäste aus Kottes im Griff. Gio Kotchev gelang nach etwas mehr als 35 Minuten der verdiente Führungstreffer. Kaum vier Spielminuten später stellten die Gäste aber auf 1:1 - und aus war es mit der Großweikersdorfer Herrlichkeit.

„Alter Trott“ in Hälfte zwei

„Wir verfielen dann wieder in unseren alten Trott, spielten keinen guten Fußball mehr. Teilweise schossen wir mit dem Gegner die Bälle um die Wette in die Luft - hoch und weit. Doch das sollte nicht unser Spiel sein.“ Die Gäste hatten in Summe zu leichtes Spiel mit den Hausherren. Kottes kam über die Distanz, hielt das Match auch weitgehend offen. Beschweren können sich die Heimischen nicht, die zweite Halbzeit gehörte den Gästen.

Großweikersdorf lieferte in Hälfte zwei eine eher unsichere und enttäuschende Leistung ab. Hier muss Pegler unbedingt ansetzen. Ex-Coach Gernot Holcmann ließ sich aber die Partie nicht entgehen, um sich bei seinen Spielern zu verabschieden.

„Verabschieden“ - nämlich in eine Verletzungspause, muss sich auch Robbie Caljkusic. Ein glatter Wadenbeinbruch stoppt die Goalgetterqualitäten des Stürmers jäh.

Dass er Großweikersdorf im restlichen Herbst fehlen wird, tut doppelt weh. Denn schon in dieser Woche steht Derbyrivale Grafenwörth „auf der Platte“. Nach den desaströsen Darbietungen der Grafenwörther ist Großweikersdorf klarer Favorit.