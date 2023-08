Gföhl erarbeitet sich Sieg über vier Tage

SC Gföhl - USV Groß Gerungs 4:2 (3:1). Die Gäste starteten eigentlich perfekt in die Partie. In der dritten Minute stand Jonas Schulner nach einem Eckball von links goldrichtig und köpfte zur frühen Führung ein. In der 16. Minute glichen die Heimischen dann aus dem nichts mit dem ersten Angriff der Partie aus. Markus Simlinger startete einen Tempolauf durch die Mitte und legte auf Simon Stefanec ab. Der Legionär schloss aus 16 Metern eigentlich schwach ab, der Ball wurde jedoch unhaltbar abgefälscht und landete im kurzen Tormanneck.

Nur zwei Minuten später war wieder eine Kooperation von Simlinger und Stefanec ausschlaggebend. Über die rechte Seite kombinierten die Beiden, ehe Stefanec zwei Gerungser stehen ließ und in den Strafraum zog, wo er zu Boden gerissen wurde. Schiedsrichter Bernhard Streitner hatte keine andere Wahl, als einen Strafstoß zu geben. Den fälligen Elfer nahm sich der Gefoulte höchstpersönlich und verwandelte ihn in der 19. Minute souverän links unten. In den folgenden 20 Minuten kamen die Gäste zu einigen Konterchancen, da die Gföhler ihre Angriffe zu ungenau zu Ende spielten. Jonas Schulner und Lukas Klauner fanden ihren Meister aber allemal im starken Gföhler Hintermann Alexander Simlinger. In der 38. Minute resümierte ein gefährlicher Eckball der Gerungser in einem Konter für die Gastgeber. Einmal mehr waren Simlinger und Stefanec die Artisten. Über die rechte Seite brachte Stefanec den Ball schlussendlich in die Mitte auf Stefan Mayerhofer, der aus elf Metern eiskalt links unten verwandelte.

Weiter ging es mit einem ständigen hin und her, bis in der Halbzeitpause plötzlich ein starkes Gewitter aufzog und es in Strömen zu regnen begann. Gute 15 Minuten hat es gedauert, bis der Regen nachließ und der Schiedsrichter den Platz besichtigte. Obwohl die Gföhler alle Kräfte zusammenschweißten und mit Schneeschaufeln versuchten, die Unmengen an Wasser zu beseitigen, entschied sich der Unparteiische auf einen Spielabbruch, da um das Gföhler Stadion zu diesem Zeitpunkt auch noch immer Blitze kreisten.

Die zweite Hälfte wurde drei Tage später am Dienstag fortgesetzt, und die Gäste, die ein zweites Mal nach Gföhl mussten, starteten mit einem zwei Tore Rückstand mutiger und besser in das Match als die Heimischen. Groß Gerungs konnte einige gute Chancen vorweisen, konnte sie aber ähnlich wie am Samstag nicht verwandeln. In der 70. Minute war es dann aber so weit, und die Gföhler wurden für ihre Passivität bestraft. Wieder war ein Standard ausschlaggebend und diesmal wurde Alexander Simlinger auch überwunden, so dass bei den Gästen noch einmal Hoffnung aufkam.

„Wir haben zu viel Angst vom Verlieren gehabt, nach dem Gegentor waren wir dann besser drin“, schildert Kapitän Markus Simlinger. Kurz vor Schluss konnten die Gföhler die Partie dann auch entscheiden, als Stefan Mayerhofer nach einem Passfehler der Groß Gerungser Hintermannschaft an den Ball kam und in der 87. Minute den 4:2 Endstand besiegelte. Max Blauensteiner, Trainer des SC Gföhl, ist nach dem hart erarbeiteten Sieg erleichert: „Zum Glück haben wir die drei Punkte drübergebracht, jetzt heißt es Mund abwischen und am Freitag wieder voll angreifen.“