GFÖHL - GROSSWEIKERSDORF Gföhl siegt nach frühem Rückstand

Foto: NÖN, BERT BAUER

B ereits in der ersten Minuten gerieten die Gföhler in Rückstand. Durch ein spätes Tor von Patrik Juhos ging man am Ende aber noch als Sieger im Nachtragsspiel vom Platz.