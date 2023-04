Absdorf „zu Null“ am Meistertrip

Werbung

Sportdirektor Mario Krumpöck war nach dem zweiten „zu Null-Sieg“ in Folge natürlich gut gelaunt. „Ich glaube das war das achte ,zu Null‘ im zehnten Spiel. So kann es weitergehen. Auch wenn wir in Kottes einen ganz anderen Gegner erwarten, der uns mehr fordern wird.“ In dieses Horn stößt auch Trainer Chris Schragner: „Das waren drei Punkte auf dem Weg zum Ziel. Es war zeitweise eine sehr gute Performance. Vor allem zweite Hälfte haben wir uns fast in einen Rausch gespielt“. Vor der Pause eine wahrscheinlich spielentscheidende „Slap-Stick“-Einlage des gegnerischen Torwarts: Er ließ einen an sich harmlosen Aufsitzer durch die Handschuhe gleiten - und Fabian Märkt wurde per Kopf zum Nutznießer dieses Fehlers.

Ein Tormannpatzer wurde zum „Dosenöffner“

Der Zeitpunkt war natürlich knapp vor der Pause günstig für die Absdorfer! Nach dem Wechsel spielten sich die Gastgeber- und hier vor allem der Brasilo Wesley - in einen wahren Rausch. Da hätte das Ergebnis gut und gerne auch 5:0 oder noch höher lauten können. Dennoch mahnt Schragner zu Konzentration im Titelkampf: „Es sind noch zwölf Partien zu spielen. Wir müssen unsere Hausaufgaben in Kottes erledigen. Danach warten die Spiele der Wahrheit ...“