Grafenwörth scheitert an der Chancenverwertung

Grafenwörth - Gföhl 1:2. Zwischen Grafenwörth und Gföhl ging es gleich richtig flott los. Nachdem die Gastgeber in den ersten fünf Minuten zweifach eine Großchance verjubelten musste sich im Umkehrschluss gleich Philipp Aigner im Tor der Gastgeber doppelt auszeichnen. Danach blieben die Titelaspiranten aus Grafenwörth zwar am Drücker, erspielten sich einige Halbchancen, brachten den Ball aber nicht ins Tor.

Gföhl verwertete eiskalt

Ein ähnliches Bild zeigten die Teams auch nach dem Seitenwechsel. Grafenwörth hatte spielerisch mehr von der Partie, brachte den Ball aber schlichtweg nicht in die Maschen und so bewahrheitete sich eine der ältesten Fußballweisheiten, nämlich jene von den Toren die man nicht schieß und dann selber kriegt. Beim 0:1 hatten die Gastgeber aber auch ordentlich Pech. Ein Weitschuss von Stefanec wurde von einem Verteigier unhaltbar abgefälscht und fand so den Weg ins Tor. Nur zwei Minuten später war Kotchev dann aber per Kopf zur Stelle und stellte wieder auf 1:1. Grafenwörth hätte jetzt mehrfach auf 2:1 stellen können, Gästegoalie Moritz Pause zeichnete sich aber immer wieder aus und hielt sein Team im Spiel. In der 89. Minute gelang den Gästen dann die Entscheidung. Nach einem Konter zog Dietl aus großer Distanz ab, traf den Ball perfekt und versenkte das Spielgerät wunderschön zum 1:2 im Eck.

Alija Strugalioski, Trainer USC Grafenwörth: „Gföhl war bissiger und aggressiver. Wir haben den Kampf erst in der zweiten Halbzeit angenommen. Wenn du so viele Chancen nicht nutzt wie wir heute, dann kannst du aber machen was du willst.“

Statistik:

Grafenwörth - Gföhl 1:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (70.) Stefanec, 1:1 (72.) Kotchev, 1:2 (89.) Dietl

Karten: Lucic (92., Gelbe Karte Foul), Riegler (90., Gelbe Karte Unsportl.), Posavac (64., Gelbe Karte Kritik), Djordjevic (77., Gelbe Karte Unsportl.)Dietl (93., Gelbe Karte Unsportl.)

Grafenwörth: Aigner, Löffelmann, Riegler, Fürlinger, Kotchev, Caljkusic (36. Lucic), Posavac, Steiner, Djordjevic, Micanovic, Grünberger

Gföhl: Juhos (HZ. Simlinger), Steinbauer, Lang, Barta, Hahn Florian (78. Flesch), Pauser, Hahn Christian, Dietl, Stefanec, Gerstl, Simlinger Markus

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Duro Orsolic