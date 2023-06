Ein Unentschieden, das nur Grafenwörth half

850 Fans waren nach Abdorf gepilgert. Volksfeststimmung vor dem Spiel. Doch die 96 Minuten danach waren eher von der Kost „Schmalhans ist Küchenmeister“. Zu verkrampft agierte Absdorf, zu wenig abgezockt waren die Gäste aus Großweikersdorf, die die Schwächen der Heimischen nur bedingt ausnutzen konnten. Absdorf erspielte sich zwar eine leichte Feldüberlegenheit, doch ohne irgend einen Nachdruck. Teilweise hatte man das Gefühl, hier fand ein Freundschaftsspiel statt. Derbyhärte? Absolute Fehlanzeige! Keine Mannschaft ging richtig aus sich heraus. Enttäuschend was da einige der Protagonisten bei Absdorf boten. Großweikersdorf war dann das Team, das einen entscheidenden Akzent setzen wollte: Ein Eckball riß die Absdorfer aus etwaigen Titelträumen - Arnold hatte per Kopf eingesendet (41.). Ein Schockmoment für die Schragner-Elf.

Nur zehn Minuten echte Derbystimmung

Das 0:1 schien allerdings auch ein „Hallo-Wach“ zu sein. Gleich nach dem Wechsel der Ausgleich für die Hausherren - Mo Schwarz hatte eine Flanke von rechts verwandelt (48.). Die Wende? Mitnichten! Eine Attacke von Andi Dober ließ die Heimischen wieder in Rückstand geraten. Penalty für die Gäste - und Numan Asipi verwertete eiskalt zum 1:2 (52.). Dober machte sein Malheur wieder gut - er bediente Olli Weidlinger ideal, der Offensivmann schloss toll ab (55.). Warum Absdorf danach nicht nachsetzte erschloss sich wohl kaum wem am Platz. Dementsprechend enttäuscht war auch Coach Schragner: „Wir haben die erste Hälfte verschlafen, begannen dann gut und hätten nach dem 2:2 zusetzen müssen. Jetzt müssen wir die nächste Partie für uns entscheiden. Gernot Holcmann, Coach von Großweikdersdorf: „Ein eher zerfahrenes Derby, wir sind halt in einigen Aktionen noch zu grün“. Grafenwörther SchützenfestDer Rückschlag für Absdorf und Großweikersdorf war natürlich ein Segen für Grafenwörth. Die Strugalioski-Truppe kannte im Heimspiel gegen Heidenreichstein absolut keine Gnade und fertigte die Gäste mit 7:1 ab. Bereits zur Halbzeit war das Spiel mit 4:1 entschieden.

Der Trainer war entzückt: „ Wir spielen momentan wirklich sehr schönen Fußball. Es hat ein bisschen gedauert, aber das Team zeigt jetz sein ganzes Potenzial und die Arbeit die wir im Trainerteam reinstecken wird belohnt.“ Mit einem Punkt Rückstand auf Absdorf hat Grafenwörth als Gewinner der Runde plötzlich wieder äußerst realistische Chancen.