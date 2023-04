Halbes Dutzend und Kartenspiele für die Gerungser

Werbung

Groß Gerungs - Raabs 1:6. Sechs gelbe Karten, zwei rote Karten und sieben Tore - das ist die Bilanz des sonntäglichen Waldviertel-Duells zwischen Groß Gerungs und Raabs. Aus sportlicher Sicht waren die Verhältnisse sehr klar, feierten die Thayataler einen klaren 6:1-Erfolg und schlossen tabellarisch mit den Kreuzberg-Kickern auf.

Schon in der dritten Minute brachte Florian Kranzl die Gäste per Abstauber nach einem Eckball in Führung. Diese glich Adam Hajek kurz darauf aus - Pass von Lukas Klauner durch die Mitte, nochmal retour zu Klauner, der zur Mitte spielte, wo Samuel Schulner drüberstieg und der dahinter stehende Hajek einnetzte. „Ein Super-Tor“, freute sich Gerungs-Trainer Ante Plazibat. „Leider kam's danach zur ersten spielentscheidenden Szene.“

Ab der 15. Minute nur mehr zu zehnt

Bei einem Zweikampf an der Outlinie, bei dem der Gerungser Luca Pichler zu Fall kam, gab es Out-Einwurf. Daraus resultierte ein Freistoß gegen die Heimischen, der Petr Elias so auf die Palme brachte, dass dieser für Beleidigung ausgeschlossen wurde. „Das sollte ihm nicht passieren“, monierte Plazibat. „Aber eigentlich hätte es zu dieser Situation gar nicht kommen dürfen, weil es vor dem Out-Einwurf ein Foul an Luca Pichler war.“ Schiedsrichter Arif Ünlü sah es anders.

Und für Groß Gerungs kam es gleich doppelt bitter, weil nur wenige Augenblicke nach dem Ausschluss Rostislav Samanek Raabs wieder in Führung brachte. Davon beeindrucken ließen sie sich wenig, gestalteten das Spiel jetzt bis zur Pause offen. Ganz bis zum Gang in die Kabinen hielt die Konzentration aber nicht. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff besorgte Nico Schrittwieser die 3:1-Führung für Raabs.

Auch der Trainer musste vom Feld

Nach der Pause fühlten sich die Heimischen von Ünlü zunehmend benachteiligt, wodurch sich die Stimmung auf und neben dem Platz aufheizte. Das entlud sich eine Viertelstunde vor Schluss, als nach einer vermeintlich falschen Abseitsstellung Trainer Ante Plazibat erst Gelb wegen Kritik sah, dann wegen Bedrohung ausgeschlossen wurde, sein Co-Trainer Benjamin Kitzler Gelb sah. „Was daran eine Bedrohung war, kann ich mir nicht erklären, aber ich habe auf einen Sager vom Linienrichter - was genau er gesagt hat, weiß ich nicht mehr - geantwortet 'Das werden wir dann schon sehen.'“, so Plazibat.

Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden. Nach einem Foul im Strafraum stellte Florian Kranzl in der 70. Minute per Elfmeter auf 4:1. In den Schlussminuten erhöhten Tomas Fronek per Doppelpack noch auf 6:1.

„Trotz allem geht die Niederlage absolut in Ordnung, die haben wir uns selbst zuzuschreiben. Hätten wir das 1:2 in die Pause gebracht, wäre in der zweiten Hälfte vielleicht noch etwas gegangen, aber so sind wir mit hängenden Köpfen in die Kabine gegangen. Das war nicht gut“, analysierte Plazibat. „Der Schiedsrichter hatte aber null Fingerspitzengefühl.“

Statistik:

Groß Gerungs - Raabs 1:6 (1:3)

Torfolge: 0:1 (3.) Kranzl, 1:1 (9.) Hajek, 1:2 (17.) Samanek, 1:3 (45+2.) Schrittwieser, 1:4 (70., Elfmeter) Kranzl, 1:5 (85.) Fronek, 1:6 (90+2.) Fronek

Karten: Elias (15., Rote Karte Beleid.), Atteneder (69., Gelbe Karte Foul), Kitzler (74., Gelbe Karte Kritik), Plazibat (73., Gelbe Karte Kritik), Plazibat (74., Rote Karte Bedr.), Hajek (12., Gelbe Karte Foul), Elias (15., Gelbe Karte Kritik), Pichler (18., Gelbe Karte Foul)

Groß Gerungs: Pfeiffer; Einfalt (65. Grünstäudl), Katzenschlager Hannes (75. Rockenschaub), Elias, Klauner (75. Tüchler), Schulner, Hajek (75. Kienast), Atteneder, Scharitzer, Katzenschlager Stefan, Pichler (65. Kienast)

Raabs: Kucirek; Repa, Hölzl, Celoud, Fronek, Kominek, Schrittwieser (81. Roßnagl), Glück (85. Haidl), Sauer, Kranzl (85. Wessely), Samanek (31. Hanko)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Arif Ünlü