Wieder Weißenkirchen: Déjà-vu für Plazibat-Elf

Groß Gerungs - Weißenkirchen 1:0. Mit fünf Spielen ohne Sieg legte der USV Groß Gerungs einen Fehlstart in die Frühjahrssaison hin. Wie schon im Herbst beendeten die Kreuzberg-Kicker diese Durststrecke gegen den SC Weißenkirchen. Am Sonntag gab es einen 1:0-Heimsieg.

Mit einer sehr guten, konzentrierten Leistung hatten die Heimischen von Beginn weg das Ruder in der Hand. Trainer Ante Plazibat hatte auf die Erfolglosigkeit reagiert, besonders die Abwehr umorganisiert. Statt Hannes Katzenschlager und dem verletzten Kapitän Stefan Katzenschlager agierten Niklas Atteneder und der von seiner Sperre zurückgekehrte Petr Elias in der Innenverteidigung - und hatten bei den vielen hohen Bällen der Weißenkirchner die Lufthoheit.

Nur einmal wurde es wirklich gefährlich vor dem Tor der Heimischen. Stefan Gruber kam nach einer Flanke von links ungestört am Fünfer zum Kopfball, verfehlte das Tor aber bei weitem. „Normalerweise macht er den blind“, schnaufte Gerungs-Trainer Ante Plazibat durch. Dessen Mannen waren bei einer Vielzahl an Chancen auch nicht treffsicherer. Erst scheiterten Lukas Klauner und Jonas Schulner in einer Situation, dann Klauner nochmals und schließlich reagierte Gäste-Torhüter Jakob Schmied bei einem Aufsitzer-Freistoß sehr gut.

Ein Konter als Entscheidung

So ging es torlos in die Kabinen. In den zweiten 45 Minuten neutralisierten sich die Teams über weite Strecken, Torchancen waren Mangelware. Ein Konter in der 85. Minute brachte Gerungs aber schließlich zum Erfolg. Felix Kienast, der wieder als rechter Verteidiger im Startaufgebot war, eroberte den Ball, verlagerte das Spiel auf links zu Lukas Klauner, der noch einige Meter ging und dann via Innenstange vollendete.

Die Schlussminuten wurden dann noch etwas hektisch. Weißenkirchens Andreas Menhart sah wegen Ballwegschießens Gelb-Rot. Der erste Sieg der Plazibat-Elf war aber nie in Gefahr.

„Insgesamt ist es viel Hin und Her gegangen, hat man bei uns auch die Anspannung nach den vielen Niederlagen gemerkt. Aber die Leistung war wirklich in Ordnung“, freute sich Trainer Plazibat über den ersten Sieg des Jahres. „Es war ein verdienter Sieg. Wir sind nie unter Druck gekommen.“

Statistik:

Groß Gerungs - Weißenkirchen 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (85.) Pichler

Karten: Kienast (90+4., Gelbe Karte Unsportl.), Atteneder (87., Gelbe Karte Foul)Machherndl (87., Gelbe Karte Foul), Menhart (89., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Gruber (42., Gelbe Karte Kritik), Hasengst (84., Gelbe Karte Foul), Menhart (89., Gelbe Karte Foul), Steinböck (89., Gelbe Karte Kritik), Karl (78., Gelbe Karte Kritik)

Groß Gerungs: Elias, Kienast, Pfeiffer, Schulner Samuel, Einfalt, Scharitzer, Schulner Jonas (59. Grünstäudl), Pichler, Atteneder, Katzenschlager Stefan (65. Katzenschlager), Klauner

Weißenkirchen: Schmied, Skopek Philipp, Menhart, Hasengst (90+1. Kerbler), Machherndl, Tomecek, Vacek, Gruber (59. Steinböck), Stundner (71. Skopek), Bock (90+1. Wolf), Binar

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Marinko Zilic