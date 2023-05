Burgstädter sammelten mit Kantersieg wichtige Punkte

Heidenreichstein - Traismauer 4:0. Nach der klaren Niederlage in Gföhl standen die Heidenreichsteiner Kicker diese Woche beim Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Traismauer schon gewaltig unter Druck. Das Ziel konnte nur lauten: Drei Punkte müssen geholt werden.

Und dementsprechend zerfahren begann die Partie. Die Hausherren konnten diesmal wieder auf Abwehrchef Ondrey Berky und Mittelfeldmotor Benjamin Hetzendorfer zurückgreifen, während Stürmer Oliver Flicker noch fehlte. Für erstmalige Beruhigung des heimischen Anhanges sorgte wieder einmal Radim Koutny, der in Minute 13 einen Freistoß aus großer Distanz Richtung gegnerisches Tor brachte und der Ball zur Überraschung aller an Freund und Feind vorbei ins Netz schlüpfte und die Hausherren in Front brachte. Ein wenig später die große Ausgleichsmöglichkeit für die Gäste, aber Eric Willer scheiterte an Goalie Patrick Brantner.

Mit einer knappen Führung der Heidenreichsteiner geht es in die Pause und knapp nach dem Anstoß zu Hälfte 2 sorgt der bis dahin glücklose Petr Bartejs, der schon vor Seitenwechsel zwei Hunderter liegenließ, mit einem Rollerball zum 2:0 für die Vorentscheidung. Heidenreichstein dominierte nun deutlich und Jiri Prchal mit einem satten Schuss (55.) und Dominik Simon nach guter Vorarbeit von Lukas Flicker (73.) machten den Sack endgültig zu.

Auf Grund der Möglichkeiten konnte der FC Heidenreichstein einen auch in dieser Höhe verdienten wichtigen Sieg einfahren, während Traismauer glücklos agierend am Tabellenende verbleibt.

Statistik:

Heidenreichstein - Traismauer 4:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (13., Freistoß) Koutny, 2:0 (47.) Bartejs, 3:0 (55.) Prchal, 4:0 (73.) Simon

Karten: Prchal (82., Gelbe Karte Unsportl.)

Heidenreichstein: Simon, Berky (67. Flicker), Koutny, Apfelthaler (86. Sachar), Beranek, Flicker Stefan (83. Pichler), Brantner, Hetzendorfer, Bartejs, Prchal (86. Futterknecht), Sowa (83. Katzian)

Traismauer: Fogoros, Saliji Besar (78. Huber), Stern, Kürkütlü, Szilagyi, Stockinger, Alfons, Ebibi (79. Yamauchi), Willer, Iwamatsu, Saliji Masar (HZ. Fischer)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Hamid Topuz