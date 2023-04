Burgstädter schrieben erstmals im Frühjahr voll an

Werbung

Heidenreichstein-Weißenkirchen 4:2. Zu einem brisanten Duell nahe den Abstiegsrennen kam es in Heidenreichstein, wo der FCH den Tabellennachbarn aus Weißenkirchen empfing und in der bisher sieglosen Frühjahrssaison unbedingt drei Punkte einfahren wollte.

Dabei begann die Partie gleich mit einem Sitzer für die Gäste aus der Wachau, aber David Vacek hob den Ball aus kurzer Distanz an die Latte. Langsam erfingen sich die Burgstädter und nach einer idealen Vorlage von Stefan Flicker konnte sein Namenskollege Oliver Flicker die Platzherren in Führung bringen (17.).

Freude über Ausgleich nur kurz

In der Folge vernebelten die Weißenkirchner einige Möglichkeiten und Manuel Machherndl glückte schließlich nach einem Eckball in Minute 22 mittels Abstauber der Ausgleich. Die Freude darüber dauerte keine vier Minuten, nachdem Jiri Prchal erneut für die Burgstädter scorte und so den Pausenstand herstellte.

Nach Seitenwechsel nahmen nun die Heidenreichsteiner das Heft in die Hand, verjuxten einige Möglichkeiten und mussten wiederum den Ausgleich hinnehmen, als David Vacek einen Abwehrfehler nützte und den Ball in leere Tor hob (60.)

Die Hausherren steckten jedoch nicht auf und nun kam die Zeit des Ex-Vitisers Stefan Flicker, der mit zwei herrlichen Treffern (72. und 76.) für die Entscheidung sorgte und im Verein mit seinen engagierten Kollegen die Punkte bei einsetzenden Regen "ins Trockene" brachte. Neben Stefan Flicker überraschte auch Torjäger Petr Bartejs, der diesmal im Abwehrzentrum den verletzten Ondrej Berky vertrat und dabei eine hervorragende Leistung bot.

Stimmen zum Spiel:

Otto Schindl, Sektionsleiter FC Heidenreichstein: „Ein ganz wichtiger Sieg für uns nach den zwei Unentschieden. Wir hätten schon in der ersten Hälfte Chancen zur Vorentscheidung gehabt. Nach der Pause waren wir aber klar besser, haben verdient gewonnen. Für Stefan Flicker freut es mich, dass er seine ersten beiden Tore für uns gemacht hat. Auch Petr Bartejs als Innenverteidiger hat einen sehr guten Job gemacht.“

Statistik:

Heidenreichstein - Weißenkirchen 4:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (17.) Flicker, 1:1 (22.) Machherndl, 2:1 (26.) Prchal, 2:2 (60.) Vacek, 3:2 (72.) Flicker, 4:2 (76.) Flicker

Karten: Hetzendorfer (70., Gelbe Karte Foul)Stundner (62., Gelbe Karte Foul)

Heidenreichstein: Brantner; Sowa, Flicker Stefan (89. Ludwig), Flicker Oliver, Prchal (90+1. Zimm), Bartejs, Beranek, Apfelthaler, Flicker Lukas (63. Simon), Hetzendorfer, Koutny

Weißenkirchen: Plametzberger (69. Skopek), Skopek Philipp, Bock (84. Schwandl), Tomecek, Fasching (HZ. Stundner), Menhart, Machherndl, Heinzle, Binar, Vacek, Schmied

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Weber