Stein und KSC wechseln die Liga

Am Montagabend tagt das Sportreferat des NÖ Fußballverbands punkto Klasseneinteilung für die kommende Saison. Erste Details aus der Hauptgruppe Nordwest sind bereits jetzt bekannt. Sollte es keine erfolgreichen Einsprüche betroffener Vereine geben, wird es wohl zu der einen oder anderen Überraschung kommen.

Der 1. FC Union Stein und die zweite Mannschaft des Kremser Sportclubs etwa verlassen die 2. Klasse Wachau/Donau und sind für die 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau vorgesehen. Die Umgliederung erfolgt laut Hauptgruppen-Obmann Christian Durchschlag auf ausdrücklichen Wunsch der Vereine. Für den ESV Krems, der auch einen Platz in der Südliches Waldviertel/Wachau angestrebt hatte, war kein Platz mehr. Die „Lok“ feiert ihren Wiedereinstieg in den Meisterschaftsbetrieb in der Wachau/Donau.

Interessant ist auch die Einteilung des Meisters der 1. Klasse Nordwest-Mitte, Gablitz. Die Truppe aus dem Wienerwald spielt in der kommenden Saison in der Gebietsliga Nordwest-Waldviertel und hat damit einige weite Auswärtsfahrten vor der Brust. Vor dem Abstieg war Gablitz Teil der Gebietsliga Nord/Nordwest.

Die provisorische Klasseneinteilung

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel (15 Vereine): Grafenwörth, Schweiggers, Amaliendorf, St. Bernhard, Langenlois, Großweikersdorf, Gföhl, Groß Gerungs, Heidenreichstein, Rehberg, Kottes, Raabs, Weißenkirchen, Dobersberg, Gablitz.

1. Klasse Nordwest-Mitte (14 Vereine): Gars, Traismauer, Ziersdorf, Ruppersthal, Heldenberg, Spitz, Atzenbrugg, Lengenfeld, Kirchberg/Altenwörth, Mautern, Zellerndorf, Hollenburg, Burgschleinitz/Straning, Getzersdorf.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau (13 oder 14 Vereine): Gutenbrunn (Play-Off), Kirchschlag, Jauerling, Weiten, Pöggstall, Martinsberg, Leiben, Emmersdorf, Lichtenau, Sallingberg/Ottenschlag, Droß, Krumau, Stein, KSC II.

2. Klasse Wachau/Donau (14 Vereine): St. Andrä-Wördern, Furth, Hadersdorf, Sitzenberg, Rust, Tulbing, Fels, Zwentendorf, Rußbach, Neuaigen, Stetteldorf, Würnitz, Stetten, ESV Krems.