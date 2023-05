Waldviertler Unterhaus: Umschiebungen im Sommer zu erwarten

So spannend Titelrennen und Abstiegskampf in diversen Ligen mit Waldviertel-Beteiligung ist, so interessant gestaltet sich auch der Blick auf die Klasseneinteilung für die nächste Saison. Dieser kommt in Zeiten der Fixabsteiger-Regelung in den Hauptgruppen Waldviertel und Nordwest nämlich eine große Bedeutung zu.

Schon in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel könnte es in wenigen Wochen zu Herausforderungen kommen. Steigen nämlich wirklich Amaliendorf und Schweiggers aus der 2. Landesliga West ab, wäre in der Gebietsliga mit den Aufsteigern aus den beiden 1. Klassen (Waldviertel und Nordwest/Mitte) ein Verein zu viel da.

Ein Verein zu viel für die Gebietsliga

Lösungen dafür gäbe es einige, erklärt Werner Vogl, Obmann der Hauptgruppe Waldviertel: „Die einfachste wäre, wir spielen die nächste Saison mit 15 Vereinen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Meister der 1. Klasse Nordwest/Mitte in eine andere Gebietsliga aufsteigt.“ Dort liegt derzeit Gablitz auf Titelkurs, ein Klub aus dem Osten des Bezirks St. Pölten Land, nur fünf Kilometer von der Wiener Stadtgrenze entfernt.

Steigt aus der Gebietsliga kein Klub in die 1. Klasse Waldviertel ab, könnte dort ein anderes Problem schlagend werden: dass für die nächste Saison weniger als 14 Vereine bereit stehen. Aus der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau ist Albrechtsberg (15km südöstlich von Waldhausen) klar auf Titelkurs, in der „Zentral“ haben noch Waldhausen, Arbesbach, Karlstein/Thaya und Langschlag Chancen. In der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal schwächelt der Waldviertel-Vertreter Langau derzeit aber, zudem ist noch nicht sicher, dass dieser im Fall des Titelgewinns auch aufsteigen würde.

Weinviertel-Umbruch könnte Südliches Waldviertel treffen

Somit würden im schlimmsten Fall einem Aufsteiger und zwei Absteigern nur zwei Aufsteiger gegenüberstehen. Strategien, um trotzdem auf 14 Klubs zu kommen, gibt es aber: „Steigt Zwettl auf, gäbe es ein Zweierteam, weil es in der Regionalliga ja keine Reserven-Meisterschaft gibt. Das könnten wir in der 1. Klasse eingliedern, wobei mir lieber wäre, das würde in der 2. Klasse beginnen. Außerdem könnten wir die Horn Amateure aus der Nordwest/Mitte ins Waldviertel holen“, erklärt Vogl.

Keine großen Auswirkungen auf das Waldviertel hat, entgegen früherer Befürchtungen, die Reduktion von drei auf zwei 2. Klassen im Weinviertel. Für die 2. Klasse Thayatal/Schmidatal gibt es keine Veränderungen. Minimal könnte die 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau betroffen sein. „Weil einige Weinviertler Klubs in die Wachau/Donau eingegliedert werden könnten“, erläutert Vogl. „Dann würden voraussichtlich einige Kremser Klubs in die Südliches Waldviertel/Wachau kommen.“