Der Rythmus des Christkinds wäre nichts für die Gablitzer. Statt „alle Jahre wieder“ wechseln die Gesichter auf der Trainerbank fast schon im Quartalstakt. Alexander Berger reichte es schon nach vier Gebietsligarunden. Offenbar rühren in Gablitz viele am gemeinsamen Brei. Zu viel für den „Chefkoch“ Berger. Jetzt übernimmt Florian Lang wieder das Kommando. Einer, der das Gablitzer Umfeld kennt wie kaum ein anderer. Und der im Meisterjahr gezeigt hat, was er aus einem Team herausholen kann.

Da passt's ins Bild, dass im Spiel eins unter Lang erstmals drei Punkte für den SVG zu Buche schlugen. Seinem Ruf als Motivator ist der ehemalige „Co“ wieder gerecht geworden. Der Gablitz-Insider fand offenkundig die richtigen Worte, um die Truppe nach dem Fehlstart wieder auf Kurs zu bringen. Was es für langfristigen Erfolg braucht, liegt auf der Hand: Kontinuität auf der Bank. Lang wäre der logische Tipp. Jedenfalls klüger, als „alle Quartale wieder“ nach einem neuen Übungsleiter zu suchen.