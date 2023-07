Die Lehren gezogen

Der bittere Abstieg und die folgende „Ehrenrunde“ in der 1. Klasse hat beim SV Gablitz Spuren hinterlassen. Vielmehr hat der Klub seine Lehren gezogen – die bisherigen Transferaktivitäten unterstreichen, dass der SVG in der Gebietsliga nichts dem Zufall überlassen möchte.

Florian Gowin soll der neue Abwehrchef werden. Bernhard Fila, der im benachbarten Purkersdorf lebt, ist ebenfalls für den Defensivbereich vorgesehen und Ulvi Özdemir die Außenbahn beackern. Alle Neuen haben eins gemeinsam: Sie sind gestandene Kicker, die Erfahrung aus höheren Spielklassen mitbringen und über die Qualitäten verfügen, eine Führungsrolle beim Gebietsliga-Rückkehrer einzunehmen. In Filas Vita finden sich sogar 44 Profipartien in der 2. Liga. Die Gablitzer sind sich bewusst, dass es in der Gebietsliga keinen „Welpenschutz“ für Aufsteiger gibt und die Truppe von der ersten Runde an präsent ist. Die Neuzugänge und ihre Routine waren dabei eine wichtige Rolle spielen.