Ein Test für Plan B

Wer V wie Vorbereitung sagt, muss auch an U wie Urlaub denken. Praktisch kein Klub kommt komplett durch die Wochen vorm Meisterschaftsstart. Und somit sind die Ausfälle bei unseren Klubs Gablitz und Purkersdorf kein Drama — sondern höchst aufschlussreich für die Trainer. Und ein Härtetest für den Plan B, den jeder Coach in der Schublade haben muss.

In Purkersdorf zeigte etwa Youngster Tamba Faustmann, dass er eine echte Alternative im Tor sein kann. Fehlen Stammkräfte ist oftmals Kreativität gefragt. Und so mancher Kicker kann selbst auf einer ungewohnten Position überzeugend aufspielen. Schlag nach in Neulengbach, wo bei den Frauen die „Offensivgeister“ Chiara Rattenschlager und Viktoria Filsner blitzsauber in der Viererkette agiert haben. Mehr Variabilität im Kader zu haben schadet nie. Auch dafür kann die Vorbereitung enorm wichtig sein. Eine Meisterschaft entschieden nie bloß die ersten elf Spieler. Der gesamte Kader ist gefragt – nicht nur in der Vorbereitung.