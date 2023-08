Feierliches am Feiertag

Zum ersten Mal in der neuen Liga anzuschreiben ist nicht nur für die nacken (Tabellen-)Zahlen relevant. Auch die Psychologie spielt mit. „Es geht ja“, können sich die Gablitzer nach dem Remis am Dienstag in Weissenkirchen sagen. Denn der Zähler in der Wachau war etwas ganz Besonderes – in dreifacher Hinsicht.

Erstens galt's eine glatte 0:4-Heimabfuhr zum Start gegen Langenlois zu verdauen. Zweitens lag man gegen Stefan Gruber & Co hinten, musste nach Rot für Sinan Ipci in Unterzahl auskommen. Und drittens: Das Goldtor zum 1:1 gelang ausgerechnet dem 18-jährigen Eigengewächs David Vukovljak, erst im Sommer aus Wien zu seinem Stammklub zurückgekehrt. Auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt: Gablitz hat Charakter gezeigt, nimmt den Kampf in der Gebietsliga an. Dass dort ein anderer Wind weht, hat der Aufsteiger schon in den ersten Runden auf die harte Tour gelernt.

Die Feierstunde am Feiertag weist den Weg - und zeigt, worauf's ankommt.