Keine Kräfte vergeudet

Ruhig wie schon lange nicht ging die Klasseneinteilung in unserer Region über die Bühne. Selbst jene, die sich hätten aufregen können, regten sich nicht auf. Wie die Gablitzer. Auf sie warten in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel beträchtliche Fahrtstrecken. Dennoch blieb die Protestkeule im Sack. Gablitz konzentriert sich auf die Saisonplanung – statt die Kräfte anderweitig zu vergeuden.

Abgestiegen war man noch aus der Gebietsliga Nord/Nordwest. Künftig stehen Gablitz Auswärtsfahrten ins Waldviertel ins Haus. Beispielsweise nach Heidenreichstein mit flotten 1:41 Stunden (für eine Strecke). Den Protest schenkte man sich: Denn die Tendenz des Verbandes Richtung Einteilung in die NW/Waldviertel zeichnete sich früh ab, zum anderen scheint die Nord/Nordwest mit zwei „Amateurteams“ von Ostligisten auch nicht so attraktiv. Gablitz hielt die Füße still. Und richtete soviel aus wie die Klubs aus der 2. Landesliga Ost, die vorab laut raunzten wegen der Zuteilung zweier Amateurteams (Admira, Horn), am Ende aber nicht einmal Einspruch erhoben.