Gebrauchter Tag für Kottes

Kottes - Gföhl 1:2. Eigentlich hatte sich der SCU Kottes für das Heimspiel gegen Admira Gföhl einiges vorgenommen, wollte an den starken Auftakt gegen Groß Gerungs anknüpfen. Das gelang der Höllerschmid-Elf allerdings nicht so wirklich.

Schon in der 17. Minute brachte Michael Dietl die Gäste nach einem Eckball in Führung. Diese egalisierte Lukas Pomichal durch einen Konter in der 33. Minute nach Vorarbeit von Martin Jez. Als die Heimischen schon hofften, mit dem 1:1 in die Kabinen zu gehen, dort noch einmal neue Kräfte für einen Angriff nach der Pause zu schöpfen, gelang Thomas Steinbauer die neuerliche Führung für Gföhl. Der Ex-Schweiggerser netzte nach einem Einwurf, der verlängert wurde.

Auch so wollten die Heimischen nach der Pause noch einmal angreifen. Allein es gelang nicht. Die beiden Teams neutralisierten sich fast die gesamte zweite Hälfte, Torraumszenen blieben bis auf einige Halbchancen von Kottes Mangelware. Am Spielstand änderte sich nichts mehr. Gföhl jubelte in Kottes.

Stimmen zum Spiel:

Markus Führer, Sektionsleiter-Stellvertreter SCU Kottes: „Das war nicht, was uns erhofft hatten. Wir waren nicht gut drauf. Mit der defensiven Spielweise der Gföhler sind wir gut zurechtgekommen, haben uns aber kaum Torchancen erarbeitet. Wir waren nicht gut drauf. Nach der Pause hätten wir noch zweimal ausgleichen können, aber generell war die zweite Hälfte für die Zuschauer nicht mehr unbedingt interessant.“

Gföhl-Trainer Manuel Zeilhofer: „Es war eine ausgeglichene Partie. Der Sieg für uns war nicht unverdient, es hätte aber auch Unentschieden ausgehen können. Es großes Lob an unsere Defensive, wir haben kaum Torchancen zugelassen.“

Statistik

SCU Kottes - SC Admira Gföhl 1:2 (1:2).

Tore: 0:1 (17.) Michael Dietl, 1:1 (33.) Lukas Pomichal (33.), 1:2 (45.) Thomas Steinbauer

Kottes: Florian Bur, Lukas Hellerschmid, Gabriel Steinbacher, Daniel Frühwirth, Lukas Pomichal, Clemens Höllerschmid, Martin Jez, Raphael Schwarz, Michael Sekora, Raphael Rössl, Matthias Reinthaler, Jonas Bernleitner, Clemens Schmoll, Martin Hammerl, Alex-Denis Bodnar, Felix Weidenauer, Jakob Ehn, Alex-Denis Bodnar (HZ. statt Michael Sekora), Martin Hammerl (60. statt Raphael Schwarz), Jakob Ehn (80. statt Raphael Rössl), Felix Weidenauer (90. statt Daniel Frühwirth)

Gföhl: Moritz Pauser, Philipp Gerstl, Markus Simlinger, Patrik Juhos, Simon Stefanec, Martin Barta, Christian Hahn, Manuel Steiner, Thomas Steinbauer, Michael Dietl, Stefan Mayerhofer, Alexander Simlinger, Tobias Flesch, Patrick Weitl, Michael Lang, Florian Hahn, Tobias Simlinger, Tobias Simlinger (65. statt Stefan Mayerhofer), Michael Lang (90. statt Patrik Juhos)

Karten: Lukas Pomichal (74. Gelb Foul), Patrik Juhos (57. Gelb Foul), Markus Simlinger (79. Gelb Unsportl.)