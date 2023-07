Trotz 1:8-Debakel: „Wir sind nicht beunruhigt“

Aufgrund einiger Sommerurlauber geschwächt, schlitterte Kottes am Wochenende in ein 1:8-Debakel gegen Melk. Dabei wurde es erst in der Schlussphase richtig deutlich. „Wir sind nicht beunruhigt“, beschwichtigt Sektionsleiter Bernhard Freitag. „Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen, es waren 60 gute Minuten mit vielen Jungen, die das nach einem intensiven Training nicht schlecht gemacht haben. Der Melker Kader ist auch sehr stark besetzt.“

Ähnlich erging es Schweiggers in Wullersdorf, der USC kassierte eine 1:5-Niederlage. „Fünf Leute sind im Urlaub, das ist halt im Sommer so“, nimmt es Sportleiter Thomas Reif gelassen. „Wullersdorf war vor der Pause stark, zwei Tore waren aber zu billig. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr vom Spiel gehabt.“ Da wirkte erstmals seit März der genesene Kapitän Christopher Kurz wieder mit, ebenso wie die insgesamt vier Neuzugänge. Mit Thomas Steinbauer und Vaclav Konecny komme das neue Zentrum immer besser in Schwung, meint Reif. Zudem müsse sich Clemens Laschober an die neuen Laufwege auf der Außenbahn erst gewöhnen, Stürmer Vaclav Vasicek noch an der Kondition arbeiten.

Neuzugänge machen gute Figur

Die Gerungser spulten fleißig ihre Kilometer ab, spielten vergangene Woche 90 Minuten im Braustadtturnier und testeten zuvor auch in Königswiesen. Beim 3:2-Sieg gegen die Mühlviertler, den Jonas Schulner mit einem frühen Doppelpack einleitete, waren die Legionäre Roman Vavra und Martin Kucera mit an Bord. „Wir haben gut umgeschaltet, waren nach vier Wechseln nur phasenweise etwas ungeordnet in der Abwehr“, ist Sektionsleiter Martin Faltin zufrieden. „Vavra zeigt ein gewohnt gutes Stellungsspiel, und auch Kucera wird noch stärker werden. Schulner trifft weiter nach Belieben, wenn er das in die Saison mitnimmt, wäre es uns recht.“ Kapitän Stefan Katzenschlager und Lukas Klauner fehlten im Auswärtsspiel, beide werden den USV demnächst wieder verstärken.

Während die Gelb-Schwarzen gegen Echsenbach und Waidhofen nun gleich doppelt testen, gehen es Kottes (in Loosdorf) und Groß Gerungs (in St. Martin) mit je einem Spiel am Wochenende etwas ruhiger an.