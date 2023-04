Sechs-Tore-Krimi im Nachtragsschlager

Werbung

Langenlois - Absdorf 3:3. Der Mannschaft von Christoph Eichinger merkte man im ersten Durchgang eine gewisse Unsicherheit an, zu groß war der Respekt vor Tabellenführer Absdorf. Die Mannen von Trainer Chrisian Schragner profitierten immer wieder von individuellen Fehlern im Aufbau der Heimischen, der erste Treffer fiel durch einen schnell abgespielten Freistoß. Oliver Weidlinger schaltete schneller als die Langenloiser-Hinetrmannschaft und verwertete zur 1:0-Führung. Nur zehn Minuten später schnürte Weidlinger seinen Doppelpack, nach einem Abwehrfehler im Aufbauspiel spielte es der Tabellenführer seriös zu Ende und Weidlinger stand goldrichtig zum 2:0. Doch für die Heimelf kam es noch dicker, kurz vor der Halbzeit erzielte Moritz Schwarz per Freistoß das 3:0.

Kosak sei Dank

Langenlois zeigte direkt nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht, die Halbzeitansprache von Trainer Eichinger entfaltete schon rasch seine Wirkung. 19 Minuten nach dem Wiederanpfiff war es dann so weit, Jan Kosak köpfte das Spielgeröt nach Hereingabe von Michael Stumpfer zum 1:3 in die Maschen. Die Heimischen waren plötzlich wieder gut im Spiel und agierten sehr druckvoll. Kosak war es erneut mit dem Kopf, der in der 76. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte. Nun war das Spiel wieder völlig offen und Langenlois witterte die Chance, das Comeback zu schaffen. In der 84. Minute brachte Kosak mit seinem dritten Treffer die 220 Zuschauer zum Jubeln, sein Schuss wurde für den Absdorfer-Schlussmann unhaltbar abgefälscht. In der Schlussphase hatte die Heimelf noch eine gute Einschussmöglichkeit, die jedoch vereitelt wurde.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Eichinger (Trainer Langenlois): „Am Ende ist das Unentschieden gerecht. Absorf war in der ersten Hälfte klar besser, wir in der zweiten Halbzeit. Wir haben gezeigt, warum wir vor eigener Kulisse noch ungeschlagen sind.“

Statistik:

Langenlois - Absdorf 3:3 (0:3)

Torfolge: 0:1 (26.) Weidlinger, 0:2 (36.) Weidlinger, 0:3 (39., Freistoß) Schwarz, 1:3 (64.) Kosak, 2:3 (76.) Kosak, 3:3 (84.) Kosak

Karten: Leligdon (90., Gelbe Karte Foul), Jedlicka (38., Gelbe Karte Foul), Martin (82., Gelbe Karte Unsportl.)Schwarz (33., Gelbe Karte Foul), Eckhart (86., Gelbe Karte Foul)

Langenlois: Stumpfer Erich, Jedlicka (80. Harrer), Laschober, Holzer, Feiertag, Martin, Florreither (33. Eilenberger), Kosak, Leligdon, Kraml, Stumpfer Michael

Absdorf: Stippl, Breuer (58. Lembacher), Eckhart, Dober, Fiedler (69. Nuhsbaumer), Figl (85. Wagner), Sachs, Leal Barnaske, Schwarz, Märkt (85. Nemec), Weidlinger

220 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Gwandner