Derbysieg und zweiter Ausschluss in Folge

Langenlois - Grafenwörth 2:1. Die rund 250 Zuschauer sahen in der Anfangsphase ein schnelles und ruppig geführtes Spiel, in welchem allerdings beide Seiten keine klare Struktur in deren Angriffe bekamen. Die ersatzgeschwächten Heimischen, die unter anderem auf Lukas Jedlicka, Patrick Florreither und Patrick Hackl verzichten mussten, wurden zum ersten Mal nach rund 20 Minuten gefährlich - Stürmer Jan Kosak setzte den Kopfball knapp über die Querlatte. Nur wenige Minuten später (24.) durften die Kamptaler dann zum ersten Mal an diesem Abend jubeln. Nach einem Eckball entwischte Stefan Miksch seinem Gegenspieler und tauchte am zweiten Pfosten mutterseelenalleine auf - der Einschuss war für den Verteidiger nur mehr reine Formsache. Die Gäste aus Grafenwörth wirkten auch nach dem Führungstreffer der Hausherren unruhig. In der 29. Minute zeigte dies auch Kapitän Marko Micanovic - er konnte ein Zuspiel nicht kontrollieren, Christoph Zeilinger ging dazwischen und schien auf und davon zu sein, als er vom Gäste-Captain per Notbremse zu Fall gebracht wurde - der Unparteiische zögerte nicht und zückte die rote Karte.

In der Folge erlangte Langenlois in der Überzahl immer mehr Kontrolle über das Spiel, Kosak köpfte in der 32. Minute an die Latte. Nur drei Minuten später erneut ein Abwehrfehler der Grafenwörther, Erich Stumpfer traf zuerst die Stange, im Nachschuss machte er es allerdings besser und brachte das Spielgerät flach und scharf im langen Eck unter. Mit dem 2:0-Vorsprung der Langenloiser und der Unterzahl der Gäste schien das Spiel eigentlich schon entschieden. Doch nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel unterbrach der Unparteiische nach einem Standard und zeigte auf den Punkt. Torschütze Miksch soll per Hand eine Torchance verhindert haben - die Folge: rote Karte und Strafstoß für Grafenwörth. Den fälligen Strafstoß verwandelte Robert Caljkusic zum 1:2 aus Sicht der Gäste. In der Folge kamen beide Seiten zu nicht mehr vielen Chancen, Fabian Riegler tauchte in der 64. Spielminute vor dem Loiser-Gehäuse auf, sein Schuss fiel allerdings zu zentral aus. In der Schlussphase verteidigten die Hausherren ihre Führung und gehen am Ende als der verdiente Sieger vom Platz.

Stimmen zum Spiel

Christoph Eichinger (Trainer Langenlois): „Wir haben das Spiel eigentlich nur spannend gemacht, weil wir unsere Chancen nicht verwertet haben. Ich denke, der Sieg geht in Ordnung.“

Tore: Heim Stefan Miksch (24.), Heim Erich Stumpfer (35.), Gast Robert Caljkusic (48., Elfmeter)

Langenlois: Patrik Feiertag, Fabian Martin, Erich Stumpfer, Michael Holzer, Clemens Laschober, Jan Leligdon, Jan Kosak, Christoph Zeilinger, Martin Kraml, Sebastian Eilenberger, Stefan Miksch, Manfred Haindl, Maximilian Stocker, David Gafgo, Jonas Harrer, Andreas Gubitzer, Kevin Dantinger, Kevin Dantinger (69. statt Christoph Zeilinger), Andreas Gubitzer (69. statt Fabian Martin), David Gafgo (81. statt Kevin Dantinger)

Grafenwörth: Philipp Aigner, Lukas Fürlinger, Milan Djordjevic, Dominik Aigner, Fabian Riegler, Giovanni Kotchev, Robert Caljkusic, Stefan Löffelmann, Michael Grünberger, Marko Micanovic, Martin Steiner, Sadin Husovic, Lukas Nagy, Mario Lucic, Alexander Schwarzinger, Sebastian Berger, Yasin Akkus, Mario Lucic (73. statt Stefan Löffelmann), Yasin Akkus (81. statt Michael Grünberger)

Karten: Giovanni Kotchev (26. Gelb Unsportl.), Mario Lucic (79. Gelb Foul), Martin Steiner (90. Gelb Foul), Stefan Miksch (47. Rot Torchancenverh.), Marko Micanovic (29. Rot Torchancenverh.)