Paukenschlag: Trainerwechsel in Raabs

Slobodan Batričević ist nach fast neun Monaten nicht mehr Trainer des USV Raabs - das gab der Verein am Mittwoch überraschend bekannt. Die Leistungen in den ersten drei Partien der neuen Spielzeit (1:2 in Amaliendorf, 1:4 gegen Groß Gerungs, 3:2 in Gablitz) hätten nicht gepasst, ebenso der Tabellenplatz nach den drei Auftaktpartien nicht - aktuell rangieren die Thayastädter auf Platz zehn. Den Trainerposten übernimmt nun einer, der eine solche Position noch nie inne hatte: Miroslav Milošević, seines Zeichens als Königstransfer der gesamten Liga im Sommer nach Raabs gewechselt, Ex-Bundesliga-Profi und ehemaliger Kapitän des SV Horn.

Die Mannschaft braucht neue Impulse. USV Raabs/Thaya in einer ersten Stellungnahme zum Trainerwechsel

Kurzer Blick zurück: Batričević trat in Raabs Anfang Dezember des Vorjahres die Nachfolge des nach fünf Jahren zurückgetretenen Trainers Werner Wagner an, brachte den USV, der auf Platz zehn überwinterte, am Ende auf den Abschlussrang acht. „Wir danken ihm für die Frühjahrssaison 2023 und den schlussendlich erreichten achten Tabellenplatz“, ließ Obmann Richard Zarycka wissen. Dennoch „musste der Sportvorstand leider aktiv werden und reagieren.“ Der Verein bedanke sich außerdem für Batričevićs „unermüdlichen Einsatz." Die Mannschaft brauche nun aber „neue Impulse“, deswegen müsse man diesen „bitteren Schritt setzen“, so der Klub. Dennoch bleibt es ein überraschender Paukenschlag - vor allem deshalb, da der USV erst am Samstagabend in Gablitz den ersten Saisonsieg feiern konnte.

Miroslav Milošević ist neuer Raabser Trainer. Foto: Nikolai Dangl

'Miro' wird die Spieler im taktischen und spielerischen Bereich weiterentwickeln. USV Raabs in einer ersten Stellungnahme zum Neo-Coach

Neuer Raabs-Trainer wird mit sofortiger Wirkung Miroslav Milošević. Der österreichisch-serbische Ex-Profi kickte bereits unter anderem für Wacker Innsbruck, war Kapitän des SV Horn und zuletzt beim SC Zwettl unter Vertrag - ehe es ihn im Sommer überraschenderweise nach Raabs verschlug (die NÖN berichtete). Nun übernimmt der 37-jährige Offensiv-Routinier die Raabser als Spielertrainer. Für Milošević ist es seine erste Station als Übungsleiter. Warum die Wahl ausgerechnet auf ihn fiel? „Er war Profi und wir im Vorstand sind uns einig, beziehungsweise hat er uns in Gesprächen überzeugt, dass das aktuell die beste Lösung für den Verein ist“, gab Raabs bekannt. „Miro“ werde außerdem „die Spieler im taktischen und spielerischen Bereich weiterentwickeln“.

Klares Ziel des Trainertausches: Der Waidhofner Bezirksvertreter will wieder weiter nach vorn aufschließen: „Jetzt zählen nur die Punkte und der Verein, um rasch wieder den Anschluss an die anderen Mannschaften zu bekommen.“